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Экс-министр объяснила, в чем опасность обмена Цемаха

5 сентября, 15:55

Ирина Фриз обрушилась с критикой из-за освобождения боевика и рассказала о последствиях

Ирина Фриз. Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Ирина Фриз. Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Сегодня суд отпустил одного из главарей боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению "Боинга" на Донбассе. Кремль настаивал на включение его в списки на обмен. В то же время экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз считает, что Украина теряет важные доказательства в деле MH17, а также будет иметь негативные последствия с Евросоюзом. Об этом она написала в Facebook.

"Что значит освобождение Цемаха? Украина теряет прямые доказательства по делу МН-17, Офис президента проигнорировал позицию европарламентариев, что очевидно будет иметь негативные последствия в последующих коммуникациях с ЕС и ОПУ проигнорировало просьбу нидерландских следователей", – написала она.

Экс-чиновница читает, что освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следователей является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и многих других статей Уголовного кодекса Украины.

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"Государственная измена в форме "оказание помощи иностранному государству (РФ)" не вызывает сомнений, ведь Кремль получил возможность не только избавиться сокрушительного доказательства по делу (MH17), но и подорвать позиции Украины в других международных судебных процессах. Наших партнеров из Нидерландов и других стран ЕС грубо "послали", отказав в запросе и отпустив свидетеля в очень тяжелом международном преступлении на свободу", – подчеркнула она.

Фриз потребовала от правоохранительных органов возбудить уголовное производство в отношении лиц, которые причастны к влиянию на суд с целью его освободить.

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Стоит отметить, что Цемах предположительно входит в список удерживаемых Украиной граждан России, которых Кремль хочет обменять на украинцев, заключенных на территории РФ и в Крыму.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Напомним, в начале июля стало известно, что СБУ добыла на Донбассе важного свидетеля по делу MH17. Журналистам сообщили, что в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

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Источник: Сегодня

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