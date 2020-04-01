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Экс-министр Уманский перед отставкой инициировал увольнение глав таможни и налоговой

1 апреля, 12:47

Сергей Мартынец

Уволенный на днях министр до ухода из Минфина написал пару писем главе правительства

Экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб, однако оба пока остаются на своих местах.

Об этом сообщает LB.ua, опубликовав соответствующие документы.

Издание пишет, что Уманский внес предложения в Кабмин уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Позже даже появились распоряжения премьер-министра об их увольнении, но без даты.

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Также глава правительства Денис Шмыгаль даже подписал распоряжения о временном возложении обязанностей на Михаила Титарчука (в налоговой) и Роберта Зелди (в таможенной службе). По Зелди от Уманского даже было повторное внесение предложения о его назначении.

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По данным издания, повторное письмо от Минфина зашло напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

Сам же Максим Нефьодов так прокомментировал свое возможное увольнение:"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему".

В свою очередь, Сергей Верланов отметил: "Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не комментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него. Что касается Сергея Михайловича (Марченко, нового министра финансов. – Ред.), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде".

В то же время премьер-министр Шмыгаль отметил, что пока и Нефьодов, и Верланов продолжают работать на своих постах.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент 30 марта на внеочередном заседании уволил министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано еще одно внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ – ими стали Сергей Марченко и Максим Степанов соответственно.

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увольнение налоговая таможня министр финансов Максим Нефьодов Сергей Верланов Игорь Уманский

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