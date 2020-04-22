Экс-министру финансов Уманскому предложили должность в Офисе президента

Уманскому предлагают заняться борьбой с коррупцией в налоговой и на таможне

Вслед за сообщениями о том, что экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили может занять пост вице-премьер-министра по реформам, появилась информация, что экс-министру финансов Игорю Уманскому предложили должность советника главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в Facebook написал Андрей Ермак.

"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", – написал он.

По словам главы ОП, для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур.

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"Также соберем аналитическую группу, в которую планируем, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом. Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – написал Андрей Ермак.

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Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб, однако оба пока остаются на своих местах.

Напомним, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

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