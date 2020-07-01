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Экс-министру Злочевскому объявлено о подозрении за дачу рекордной взятки

1 июля, 16:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В деле о попытке подкупа фигурируют еще три человека – двое арестованы, один вышел под залог

За организацию рекордной в истории Украины взятки бывшему министру экологии Николаю Злочевскому объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – заявили в ведомстве.

В НАБУ также отметили, что поскольку местонахождение экс-чиновника в настоящее время не установлено, о подозрении ему объявлено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины – направлено по почте по месту регистрации.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня в Киеве на взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник. Деньги назначались на закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в НАБУ по подследственности. Среди задержанных оказались: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим чиновником, а также бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы. В НАБУ показали, как выглядит взятка в шесть миллионов долларов.

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Спустя пару дней всех подозреваемых, кроме Злочевского, арестовали. Однако спустя день один из них – руководитель группы компаний – вышел под залог в размере 40 миллионов гривен.

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Также смотрите в сюжете, как председателю Фонда госимущества Сенниченко предлагали взятку в 5 миллионов долларов:

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взятка злочевский НАБУ подозрение

Источник: Сегодня

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