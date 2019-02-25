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Экс-начальника Генштаба подозревают в развале армии: Луценко озвучил подробности

Сегодня, 14:48

Делая недееспособной украинскую армию, это помогло аннексии Крыма Россией, считает генпрокурор

Замана на фото с планшетом
Замана на фото с планшетом. Фото: Facebook
Экс-начальника Генштаба подозревают в развале армии: Луценко озвучил подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e3/651/5c73e3651e596.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e3/651/5c73e3651e596.jpg Политика Делая недееспособной украинскую армию, это помогло аннексии Крыма Россией, считает генпрокурор

Задержанный сегодня экс-начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана подозревается в развале Вооруженных сил Украины, что могло способствовать захвату Россией Крыма. Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он рассказал о существенных изменениях в структуре украинской армии за время командования Заманой Вооруженными силами.

"Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрильи. В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году", – написал Луценко.

По его словам, реформа структуры Вооруженных сил Украины фактически готовила аннексию Крыма (сделать армию недееспособной, чтоб не могла помешать вторжению РФ).

"Кроме этого, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии", – подчеркнул генпрокурор.

Как мы сообщали, прокуратура уже попросила суд арестовать генерала Заману. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.

Читайте подробней, кто такой Замана, чем он занимался при Януковиче и за что был уволен.

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Тег Луценко, армия, ВСУ, генерал, замана

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