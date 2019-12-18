Экс-нардепа Сергея Пашинского освободили из-под стражи

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда отменил постановление Печерского райсуда столицы, продлившего содержания Пашинского под стражей до 29 января 2020 года.

Кроме того, апелляционный суд изменил меру пресечения для подозреваемого с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Согласно постановлению суда, Пашинскому запрещено покидать место жительства, а также его обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, не общаться с потерпевшим и свидетелями по делу о стрельбе трехлетней давности, сдать свой заграничный паспорт и носить электронный браслет для отслеживания его местонахождения.

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