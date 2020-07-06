Экс-нардепу Пашинскому вручили обвинительный акт

Дело экс-народного депутата Сергея Пашинского передают в суд. Еще в пятницу, 3 июля, ему вручили обвинительный акт.

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Об этом "Суспільному" сообщил адвокат обвиняемого Андрей Федур.

"Действительно, вручили обвинительное заключение в совершении преступления, которого Пашинский не совершал", – рассказал адвокат.

Более того, защита Пашинского даже намерена доказать нарушение закона стороной обвинения.

"Я не беспокоюсь за дело Пашинского. Мы сможем доказать не только невиновность Пашинского, но и нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства со стороны тех, кто делает сейчас громкие заявления и тех, кто проводит громкие расследования. У меня есть такой опыт. Я готов к суду, Пашинский также. Я думаю, что там будет очень много интересного", – сказал Федур.

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Отметим, что материалы дела должны сегодня передать в суд.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, и Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

В августе 2017 года дело против экс-нардепа было закрыто, но в декабре того же года расследование возобновили. В октябре 2019-го ему сообщили о подозрении и арестовали. Но уже в декабре суд отпустил его под круглосуточный домашний арест. Теперь его обвиняют по статье 121 Уголовного кодекса (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), за что ему "светит" тюремный срок от 5 до 8 лет.

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