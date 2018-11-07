Экс-посол США: Именно Украина защищает нас от агрессии Кремля

Сегодня, 09:27

Если Москва проиграет на Донбассе, то автоматически исчезнет и угроза для стран Евросоюза, считает Хербст

Фото: архив
Фото: архив

Украина защищает Европу от российской агрессии и если ее остановить на Донбассе, то аппетиты Москвы к балтийским странам исчезнут.

Об этом заявил во время слушаний на заседании в Постоянном комитете парламента Канады на тему "Канада и кризис в Украине" экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

По его словам, разрешение конфликта в Украине важно не только для самих украинцев, но и для Европы.

"То, что некоторые называют кризисом в Украине, на самом деле является кризисом, вызванным агрессией Кремля. Московская война в Украине не только имеет критическое значение для Киева, но также является очень важной для Запада, поскольку именно Украина защищает нас от агрессии Кремля. Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель", – сказал Хербст.

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В то же время дипломат объяснил, почему Канада должна предоставить Украине военную помощь, в том числе летальное оружие.

"Если Москва проиграет на Донбассе, то ее приключенческий аппетит в Балтике и где-нибудь исчезнет. Таким образом, увеличение нашей помощи Украине является разумным способом защиты союзников по НАТО и послевоенной политики структуры, которая обеспечивала процветание и безопасность в течение последних 25 лет. Наибольшей угрозой Западу является ревизионистский Кремль, поэтому нам стоит предпринять необходимые шаги для защиты себя и своих интересов", – добавил экс-посол.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина защищает Европу от миллионной армии РФ. Он считает, что страны НАТО оказались не готовы к российской агрессии и теперь должны помочь Украине сдержать российского агрессора у своих границ.

В то же время первый президент Леонид Кравчук говорил, что Украина остановить Путина сама не сможет, но есть выход. Кремль нужно поставить в такое положение, после чего он изменит политику по Украине, считает экс-президент.
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