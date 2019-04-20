Экс-посол США обвинил Меркель в грязной сделке, а Гройсман оценил медреформу: ТОП-5 цитат

Правительство Гройсмана отчиталось о реформах за три года работы

Фото: "Сегодня".

Что думает госсекретарь США Майк Помпео о российских войсках в Венесуэле, а глава МИД Украины Павел Климкин – о Сталине? Читайте традиционный рейтинг самых ярких цитат уходящей политической недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Гройсман: Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда

В прошлом году в Украине стартовала медицинская реформа: подводим итоги первого года и оцениваем правительство Владимира Гройсмана, которому исполнилось три года. Этот Кабмин называют правительством реформ – и действительно, первые изменения в сфере здравоохранения уже ощутимы.

По-новому больницы оказывают первичную помощь. У украинцев появились собственные семейные врачи. Декларации подписали уже более 26 млн пациентов. В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные. Это усовершенствовало работу программы "доступные лекарства", по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.

Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч.

В связи с этим "Сегодня" спросили у премьера, доволен ли он качеством изменений.

"Я буду доволен тогда, когда мы приведем все медицинские учреждения в хорошее качество, когда мы приведем качество предоставления медицинских услуг к такому, которое соответствует сегодня европейским стандартам. Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда. Мы точно на верном пути", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня""Три года реформ: что удалось сделать правительству Гройсмана".

Павел Климкин: Кремлевский режим превратил россиян в сталинистов

Власти России манипулируют массовым сознанием, о чем свидетельствуют результаты соцопроса об отношении россиян к Иосифу Сталину. По сути, Кремлевский режим превратил россиян в сталинистов. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так он прокомментировал данные опроса российского "Левада-центра", согласно которому, 51% респондентов позитивно относятся к Иосифу Сталину.

"Наука констатировала, что с 2019 года российское общество стало сталинистским… Кремлевский режим еще раз доказал, что мастерски владеет самыми коварными методами манипуляций массовым сознанием и в настоящее время держит большинство российского общества в зомбированном состоянии", – написал он.

По словам Климкина, "нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, родственников, прямых предков, превратил весь народ в рабов, а страну – в один огромный концлагерь".

"Если подобное случается, это свидетельствует о болезни общества. Оно перестало различать добро и зло, оно дегуманизировалось, с ним произошла какая-то злокачественная цивилизационная мутация", – написал Климкин.

При этом глава МИД Украины пояснил, что действующему президенту России Владимиру Путину культ Сталина нужен, чтобы укрепить основу собственной власти – "сильной руки".

Напомним, что согласно опубликованным 16 апреля данным, в восхищении, уважении либо симпатии к Сталину признался 51% участников опроса, когда как об отрицательных чувствах к коммунистическому вождю (неприязни, страхе и ненависти) рассказали лишь 15%. Еще 26% заявили о своем безразличии.

Кроме того, 7 из 10 опрошенных считают, что Сталин сыграл для России в той или иной мере положительную роль, и только каждый пятый – отрицательную. Стоит отметить, что доля первых за последние 10 лет значительно выросла (с 49% до 70%).

Петр Порошенко: Докапитализация несет огромные риски для стабильности банковской системы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному банку Украины (НБУ) обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "ПриватБанка". Соответствующее поручение он отдал главе НБУ Якову Смолию во время совещания в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка".

"Национальному банку – обращаемся с просьбой обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимой наличкой, не допустить сбоев функционирования", – заявил Порошенко.

Он также поручил Министерству финансов проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением принятого в четверг решения Окружного административного суда города Киева, если оно вступит в силу, и просчитать возможные убытки государства.

"Насколько я понимаю, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации – это потянет за собой риски 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств государственного бюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы", – отметил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости недопущения паники среди населения в связи с решением суда по ПриватБанку. Президент обещает защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Джон Хербст: Меркель понимает, что "Северный поток-2 – это грязная сделка

Экс-посол США в Украине Джон Хербст рассказал о "странной" позиции канцлера Германии Ангелы Меркель по Украине. Она занимает неоднозначную позицию по украинскому вопросу – говорит, что на стороне Украины, но и вопрос "Северного потока – 2" тоже важен. Немецкий канцлер признает политичность российского газопровода, но продвигает нереалистичные гарантии Москвы для Киева. Об этом экс-посол рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По словам Джона Хербста, Меркель понимает, что это грязная сделка с транзитом газа через Украину после запуска российского газопровода, но пытается выставить ее в хорошем свете для Киева.

"Здесь странная позиция самой Меркель. Она поддерживает санкции, она понимает, что Россия ведет войну против Украины. Ее позиция по "Северному потоку-2" стала, скажем, менее понятной и менее приемлемой. Меркель постоянно поддерживает этот проект, и это не есть хорошо. Но был период, когда она публично признала, что это геополитический проект. Но уже год она продвигает нереалистичную идею, что Россия гарантирует какой-то объем транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока-2". И Меркель объясняет своим друзьям в Украине, что она защищает Украину, хотя понимает, что это "грязная сделка". Но в последние два месяца она начала еще сильнее поддерживать "Северный поток-2", позорно защищая во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал Хербст.

Экс-посол напомнил, что и президент США Дональд Трамп против "Северного потока-2", и в ЕС достаточно большая оппозиция к российскому проекту, а личная позиция канцлера ФРГ полностью противоречит тому, как ЕС должен действовать.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с экс-посолом США Джоном Хербстом: "Меркель понимает, что "Северный поток" – "грязная сделка".

Майк Помпео: Россия совершила интервенцию против Венесуэлы

Кремль уже осуществил незаконное вторжение в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвиняя Россию в интервенции против этой страны.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", – заявил дипломат в интервью одному из телеканалов.

По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы – ред.), который уже является бывшим лидером".

В ответ на вопрос ведущей Андреа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, Помпео заявил:

"США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".

По словам госсекретаря, он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы – ред.) прекратил убийства и страдания его народа".

Как мы писали ранее, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что российские и кубинские военные находятся на территории Венесуэлы незаконно, поскольку их приезд не был одобрен парламентом республики.

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