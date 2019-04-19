Экс-посол США рассказал о "странной" позиции Меркель по Украине

Немецкий канцлер одновременно создает видимость дружбы с Киевом, и в то же время защищает российский "Северный поток-2"

Канцлер Германии на официальном мероприятии. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель занимает неоднозначную позицию по украинскому вопросу – говорит, что на стороне Украины, но и вопрос "Северного потока – 2" тоже важен. Немецкий канцлер признает политичность российского газопровода, но продвигает нереалистичные гарантии Москвы для Киева. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, Меркель понимает, что это грязная сделка с транзитом газа через Украину после запуска российского газопровода, но пытается выставить ее в хорошем свете для Киева.

"Здесь странная позиция самой Меркель. Она поддерживает санкции, она понимает, что Россия ведет войну против Украины. Ее позиция по "Северному потоку-2" стала, скажем, менее понятной и менее приемлемой. Меркель постоянно поддерживает этот проект, и это не есть хорошо. Но был период, когда она публично признала, что это геополитический проект. Но уже год она продвигает нереалистичную идею, что Россия прогарантирует какой-то объем транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока-2". И Меркель объясняет своим друзьям в Украине, что она защищает Украину, хотя понимает, что это "грязная сделка". Но в последние два месяца она начала еще сильнее поддерживать "Северный поток-2", позорно защищая во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности", – сказал Хербст.

Экс-посол напомнил, что и президент США Дональд Трамп против "Северного потока-2", и в ЕС достаточно большая оппозиция к российскому проекту, а личная позиция канцлера ФРГ полностью противоречит тому, как ЕС должен действовать

"Сейчас по "Северному потоку-2" Германия в ЕС пытается навязать свое мнение. Но есть новая третья проблема. За последние почти семь недель Москва, по сути, "сует свои пальцы в глаза Меркель". Это началось, когда российский министр энергетики Александр Новак сказал, что, конечно, они будут продавать и прокачивать газ через украинскую ГТС, если это будет экономически целесообразно, и если "Нафтогаз" и "Газпром" уладят все разногласия в 2019-м. Меркель проделывает большую работу, чтобы добиться от России гарантий прокачки газа через украинскую ГТС. Но потом русские делают заявления о Болгарии и Румынии (в России заявляют о закрытии Трансбалканского коридора, а Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию обещают снабжать газом через "Турецкий поток" – Авт.). Так как же тогда Меркель собирается защищать Украину? Я не говорю вам, что "Северный поток-2" определенно "умрет", но Трамп, кроме санкций, может сказать Меркель: "Вы говорите, что русские обещают оставить какой-то минимальный объем транзита через украинскую ГТС, но посмотрите, их обещания ничего не стоят", – пояснил американский дипломат.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с экс-посолом США Джоном Хербстом: "Меркель понимает, что "Северный поток" – "грязная сделка".

Отметим, ранее известный немецкий журналист Борис Райтшустер высказывал нам мнение, что Меркель больше помогает Путину, чем противостоит. Хотя в мире и привыкли считать канцлера Германии Ангелу Меркель другом и адвокатом Украины, на самом деле вырисовывается картина, что она больше помогла президенту России Владимиру Путину в его агрессии против Украины и в противостоянии с Западом, считает он и объяснил, почему.

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