Экс-посол Ян Пекло о планах Путина: Ему нужны два непримиримых лагеря в Украине

Один из главных планов Путина – дестабилизация ситуации в Украине

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Один из главных планов президента РФ Владимира Путина в Украине – это разделить страну на два непримиримых лагеря с помощью дестабилизации ситуации в государстве.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" экс-посол Польши в Украине Ян Пекло.

По его словам, в планах у хозяина Кремля собирать земли и распространять российское влияние.

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"Стоит помнить его высказывания, величайшей геополитической катастрофой прошлого века был крах СССР. Сейчас мы видим попытку фактического вовлечения Беларуси в одно государства с Россией, Минск защищается, но у него очень ограниченные возможности для маневра. Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и с помощью так называемой "формулы Штайнмайера" и встреч "Нормандской четверки". Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", – сказал Ян Пекло.

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А тем временем 31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин созвонились и поздравили друг друга с Новым годом, обсудив последние важные события между двумя странами – обмен пленными и подписание контракта на транзит газа.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Украина и Россия готовят новый обмен пленными и он, возможно, состоится зимой.

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