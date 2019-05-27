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Экс-представитель Администрации президента подал в суд на Зеленского

27 мая, 14:01

Владимир Горковенко возмущен действиями нового президента, отменившего два указа Порошенко

Юрий Горковенко
Юрий Горковенко. Фото: Facebook

Бывший представитель Администрации президента Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, который отменил его назначение в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на девяти страницах", – написал экс-представитель АП.

Горковенко отметил, что указы отменять нельзя, даже если этого сильно хочется.

"Это сегодня господин президент издал "указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", – подчеркнул он.

Напомним, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны были завершиться в июле. По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.

На официальном сайте президента появился указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В итоге бывший президент Петр Порошенко назначил членом Нацсовета Горковенко. А другим указом он назначил Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Но недолго так все продержалось – Зеленский отменил указы Порошенко. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег суд, указ, Зеленский, Нацсовет, горковенко

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