Экс-премьер Эстонии развенчал кремлевские мифы и рассказал, что сделает Украину успешной

Киеву нужен амбициозный план реформ и решительность в действиях по правилам, говорит Таави Рыйвас

День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos.

Украина нуждается в амбициозном плане развития. Однако не нужно изобретать велосипед, а только настойчиво двигаться по правилам, по которым живут европейские партнеры.

Об этом сказал депутат парламента Эстонии, премьер-министр Эстонии (2014-2016) Таави Рыйвас во время XII Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Рыйвас привел пример Эстонии, которая "на обломках СССР начинала с нуля".

"У нас не было ничего. Полный ноль. Мы просто это признали. Коррупция, разрушены суды, право собственности, общественные ценности – не было никакого учебника, как с этим справляться. Тогда мы взяли Дорожную карту вступления в Евросоюз и начали делать так, как там написано. Оказалось, Дорожная карта на 95 процентов состояла из того, что удовлетворяет интересам эстонцев. Мы достигли невиданных успехов. Украина, как и некогда Эстония, переживает сложные времена, которые как нельзя лучше подходят для преобразований. Вам нужен амбициозный план реформ и решительность в действиях по правилам", – посоветовал эстонский политик.

Рыйвас отверг культивируемый Россией миф о мире "сфер влияния", когда одним странам разрешено что-то такое, что не позволено другим. По его мнению, Украина имеет равные права на Европейском континенте и глобально.

"Каждая страна имеет право на независимое мнение. Экономика не может преобладать над правом суверенитета. Недопустимы двойные стандарты, как не может быть деления на "Европу двух скоростей". Все страны в равных возможностях, а рынок ЕС должен быть открыт для других, в том числе и Украины. И когда говорят об "усталости от Украины", то речь идет об обычном нежелании что-то делать. Также это ни в коем случае не может быть поводом отказывать в помощи Украине, которая противостоит российской агрессии", – сказал экс-премьер Эстонии

Рыйвас подробно остановился на вопросе безопасности и российской агрессии: "Украина воюет за весь свободный мир. Россия вмешивается в выборы в США, во Франции, в Brexit. После четырех лет эстонцы понимают, что ничего существенно не изменилось в плане безопасности. Крым аннексирован, война в Донбассе продолжается. Мы не имеем права расслабляться".

"Мы хотим увидеть успешную историю Украины в глобальном масштабе. Это будет лучший ответ вашим противникам и демократии в целом", – подытожил Таави Рыйвас.

Напомним, выступавший на XII Киевском форума по безопасности бывший замгенсек НАТО и посол США в России Александр Вершбоу заявил, что НАТО нужны новые боевые возможности для противостояния России .

А посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что важен путь Украины в НАТО, а не только вступление .

О самых громких заявлениях , сделанных в первый день Киевского форума, смотрите в сюжете "Сегодня":

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