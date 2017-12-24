Экс-президент Польши рассказал, когда Путина может изменить политику по Украине

Сегодня, 11:06

Для РФ будет проблемой, если она не возьмется за разрешения конфликта на Донбассе, считает Квасьневский

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Решение по Украине президент РФ Владимир Путин может принять после выборов, которые состоятся в марте 2018 года, так как ему нужно будет выстраивать отношения с Западом.

Такое мнение выразил экс-президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский в интервью для "112 Украина".

Он считает, что политика Путина не изменится по отношению к Украине до президентских выборов в РФ, на которых, как считает экс-президент Польши, тот победит.

"Нам нужно выдержать эти несколько месяцев, а потом конечно возникнет вопрос – что будет делать новый президент России. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что это будет Владимир Путин, здесь сюрпризов никаких не будет. Вопрос в том, насколько он может открыть новые возможности для отношения с миром. Без решения вопроса по Украине, без положительных шагов, например, миротворческие силы или конец помощи для всех этих сепаратистов – денег, оружия – украинский кризис и кризис отношений с Россией будет продолжаться, война и замороженный конфликт на Донбассе будет сохраняться. И это будет большой проблемой для Путина, которому надо провести модернизацию своей страны, а для этого нужны партнеры на Западе", – рассказал Квасьневский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По его словам, первым делом Путин должен будет отказаться от поддержки боевиков на Донбассе.

"Держать Донбасс – это означает дестабилизацию Украины, ограничение возможностей этой страны. Он может, конечно, считать, что будет новый кризис внутри Украины, и тогда новые политики, которые будут избраны во время следующих выборов (в Украине – ред.), они будут более гибкие для Москвы, лояльные, дружеские... Такая возможность есть, но есть также такой сценарий: Путин понимает, он моложе уже не будет, для него важно, что он сделает для истории своей страны", – подчеркнул экс-президент Польши.

Как сообщалось, российский политолог Андрей Пионтковский называл вескую причину, почему Путин пойдет на уступки по Донбассу. В то же время он отмечал, что российский лидер не намерен лишать себя возможности контролировать Украину.

Ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал о разочаровании России по Донбассу. По его словам, Кремль подумывает об уходе с Донбасса, так как ожидания не оправдались после вторжения в Украину.
Россия, выборы, Польша, Путин, Донбасс, квасьневский

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-президент Польши рассказал, когда Путина может изменить политику по Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин ответил на новую стратегию нацбезопасности США

22 Декабря, 16:17

По его словам, на самом деле этот документ имеет "наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный"

Россия

Фото: AFP

Путин назвал свой любимый ТВ-канал

22 Декабря, 06:16

По словам Путина, на телевидении ему не хватает социальной рекламы и российских фильмов
Загрузка...

США

фото AFP

Решением о летальном оружии Трамп напомнил Путину о проигрыше в "холодной войне" – сенатор США

22 Декабря, 04:51

Коттон одчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы

Евросоюз

Фото: kremlin.ru

Путин и Меркель обсудили условия возобновления работы СЦКК и обмен пленными на Донбассе

22 Декабря, 01:25

Лидеры России и Германии согласились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК
Загрузка...