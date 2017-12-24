Экс-президент Польши рассказал, когда Путина может изменить политику по Украине

Для РФ будет проблемой, если она не возьмется за разрешения конфликта на Донбассе, считает Квасьневский

Решение по Украине президент РФ Владимир Путин может принять после выборов, которые состоятся в марте 2018 года, так как ему нужно будет выстраивать отношения с Западом.

Такое мнение выразил экс-президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский в интервью для "112 Украина".

Он считает, что политика Путина не изменится по отношению к Украине до президентских выборов в РФ, на которых, как считает экс-президент Польши, тот победит.

"Нам нужно выдержать эти несколько месяцев, а потом конечно возникнет вопрос – что будет делать новый президент России. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что это будет Владимир Путин, здесь сюрпризов никаких не будет. Вопрос в том, насколько он может открыть новые возможности для отношения с миром. Без решения вопроса по Украине, без положительных шагов, например, миротворческие силы или конец помощи для всех этих сепаратистов – денег, оружия – украинский кризис и кризис отношений с Россией будет продолжаться, война и замороженный конфликт на Донбассе будет сохраняться. И это будет большой проблемой для Путина, которому надо провести модернизацию своей страны, а для этого нужны партнеры на Западе", – рассказал Квасьневский.

По его словам, первым делом Путин должен будет отказаться от поддержки боевиков на Донбассе.

"Держать Донбасс – это означает дестабилизацию Украины, ограничение возможностей этой страны. Он может, конечно, считать, что будет новый кризис внутри Украины, и тогда новые политики, которые будут избраны во время следующих выборов (в Украине – ред.), они будут более гибкие для Москвы, лояльные, дружеские... Такая возможность есть, но есть также такой сценарий: Путин понимает, он моложе уже не будет, для него важно, что он сделает для истории своей страны", – подчеркнул экс-президент Польши.

Как сообщалось, российский политолог Андрей Пионтковский называл вескую причину, почему Путин пойдет на уступки по Донбассу. В то же время он отмечал, что российский лидер не намерен лишать себя возможности контролировать Украину.

Ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал о разочаровании России по Донбассу. По его словам, Кремль подумывает об уходе с Донбасса, так как ожидания не оправдались после вторжения в Украину.