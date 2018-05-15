Экс-президента ПАСЕ Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет

В ПАСЕ наказали 4 депутатов из доклада о коррупции, включая Аграмунта

Экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет. Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал испанцев экс-президента Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Хорди Шуклу (оба летали на российском самолете к сирийскому диктатору Асаду) виновными в серьезном нарушении кодекса поведения вследствие коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном", – написал он.

Арьев сообщил, что они лишены всех предусмотренных правилами прав членов ПАСЕ, кроме права голоса и права инициировать резолюции.

Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, а против Шукли на 2 года.

Ранее сообщалось, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.

Как сообщалось, 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

Напомним, в марте минувшего года Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на должности президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи. 27 июня ПАСЕ лишила Аграмунта всех полномочий.