Экс-президента ПАСЕ Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет
В ПАСЕ наказали 4 депутатов из доклада о коррупции, включая Аграмунта
Экс-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет. Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
"Регламентный комитет ПАСЕ признал испанцев экс-президента Педро Аграмунта и бывшего докладчика по Украине Хорди Шуклу (оба летали на российском самолете к сирийскому диктатору Асаду) виновными в серьезном нарушении кодекса поведения вследствие коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном", – написал он.
Арьев сообщил, что они лишены всех предусмотренных правилами прав членов ПАСЕ, кроме права голоса и права инициировать резолюции.
Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, а против Шукли на 2 года.
Ранее сообщалось, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.
Как сообщалось, 28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.
Напомним, в марте минувшего года Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.
Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.
28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на должности президента ПАСЕ.
2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи. 27 июня ПАСЕ лишила Аграмунта всех полномочий.
Вы сейчас просматриваете новость "Экс-президента ПАСЕ Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"