Александра Ефремова перевели под домашний арест

Суд разрешил бывшему народному депутату покинуть место содержания под стражей

Александр Ефремов. Фото: facebook.com/A.S.YEFREMOV.

Ранее в этом месяце дело обвиняемого в государственной измене бывший народного депутата Украины и экс-председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова передали Апелляционному суду Киева, а сегодня его перевели под домашний арест.

Соответствующее решение принял столичный Апелляционный суд, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны защиты и изменив меру пресечения, о чем на своей странице в Facebook сообщила координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", – пишет она.

Эту информацию подтвердили у себя в Facebook адвокаты Ефремова – Андрей Смирнов и Евгений Солодко. Последний написал, что на достигнутом они останавливаться не собираются.

Как сообщали новости "Сегодня", Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Мы также писали, что во время одного из судебных заседаний в прошлом году Ефремову стало плохо, однако суд не разрешил его госпитализацию.

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