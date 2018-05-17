Экс-соратник Януковича "не увидел" российских войск на Донбассе

Сегодня, 16:46

Шуляк на допросе рассказал, что российская армия должна была занять всю территорию Украины

Российские военные. Фото: архив
Российские военные. Фото: архив

Бывший командующий Внутренними войсками МВД Станислав Шуляк считает, что российских войск на Донбассе нет. Об этом он заявил на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

По его словам, Янукович просил президента России о вводе войск для применения против вооруженных формирований (имеется ввиду, что к 1 марта были созданы отряды самообороны).

Главенствующий судья Владислав Девятко спросил о том, где должны были находиться российские войска, на что Шуляк ответил: "На всей территории конфликта, по всей территории Украины" и добавил, что сейчас войск РФ на Донбассе нет.

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"Я не вижу действий вооруженных сил России на востоке Украины. А по Крыму, то там был проведен референдум, парламент Крыма принял решение, и волеизъявление народа Крыма не имеет никакого отношения к вооруженным силам России", – заявил экс-соратник Януковича.

В то же время он отказался оценить законность действий России в Крыму в 2014 году.

Как сообщалось, Шуляк также рассказал, о чем Янукович говорил с Путиным после бегства в Ростов. Экс-чиновник пояснил, почему Януковичу пришлось попросить Путина ввести войска под видом миротворческой миссии в Украину.

Напомним, ранее экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

Прокуратура даже представила недавно новые доказательства российского присутствия на Донбассе, хотя Москва продолжает отрицать присутствие своих войск в Украине.
Россия, Янукович, Донбасс, Шуляк, войска РФ

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Источник:

УНИАН

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