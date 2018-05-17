Экс-соратник Януковича "не увидел" российских войск на Донбассе

Шуляк на допросе рассказал, что российская армия должна была занять всю территорию Украины

Бывший командующий Внутренними войсками МВД Станислав Шуляк считает, что российских войск на Донбассе нет. Об этом он заявил на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

По его словам, Янукович просил президента России о вводе войск для применения против вооруженных формирований (имеется ввиду, что к 1 марта были созданы отряды самообороны).

Главенствующий судья Владислав Девятко спросил о том, где должны были находиться российские войска, на что Шуляк ответил: "На всей территории конфликта, по всей территории Украины" и добавил, что сейчас войск РФ на Донбассе нет.

"Я не вижу действий вооруженных сил России на востоке Украины. А по Крыму, то там был проведен референдум, парламент Крыма принял решение, и волеизъявление народа Крыма не имеет никакого отношения к вооруженным силам России", – заявил экс-соратник Януковича.

В то же время он отказался оценить законность действий России в Крыму в 2014 году.

Как сообщалось, Шуляк также рассказал, о чем Янукович говорил с Путиным после бегства в Ростов. Экс-чиновник пояснил, почему Януковичу пришлось попросить Путина ввести войска под видом миротворческой миссии в Украину.

Напомним, ранее экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

Прокуратура даже представила недавно новые доказательства российского присутствия на Донбассе, хотя Москва продолжает отрицать присутствие своих войск в Украине.