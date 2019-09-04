Экс-советник министров обороны: Зеленский назначил Богдану нового заместителя

Анна Коваленко эксперт в области обороны и была активисткой Майдана в 2014 году

Анна Коваленко. Фото: facebook.com/anna.kovalenko.399

Глава государства Владимир Зеленский сменил заместителя главы Офиса президента. Он подписал соответствующие указы.

Первый указом №652/2019 он освободил Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины.

А следующим указом назначил Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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Отметим, что Анна Коваленко баллотировалась в Верховную Раду от партии "Слуга народа" и является экспертом в сфере обороны. Она ранее была советником трех министров обороны, министра информполитики. Также новоиспеченная замглавы Офиса президента была активисткой на Майдане в 2014 году.

В тренде Кабмин уволил Ульяну Супрун

Ей 28 лет, она получила образование в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого как магистр театроведения, в Швейцарии прошла курс по гуманитарному праву и военному командованию, изучала публичное управление в академии при президенте Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин уволил Кличко с поста главы КГГА. Правительство уже направило президенту представление на увольнение киевского чиновника.

Кроме того, заместители министров из предыдущего правительства написали заявления на увольнения. Так, на сегодняшнем заседании правительства было одобрено увольнение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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