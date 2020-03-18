Екс-"ударівець" увійшов до керівного складу Мінреінтеграції

Фото: Facebook Давида Макарьяна

Сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів призначив заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Давида Макар‘яна, повідомляє УНІАН.

Давид Макар’ян народився у м. Миколаїв, 12 серпня 1984 р.

Після закінчення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова одразу став директором Миколаївського ТОВ "Гранд-Авто-Ник".

У 2011 році вступив до партії УДАР Віталія Кличка. В 2012 році очолив Миколаївську обласну партійну організацію ПП УДАР та на парламентських виборах 2012 року став керівником Миколаївського обласного виборчого штабу.

З 2012 по 2014 рік – помічник-консультант народного депутата 7-го скликання Павла Рябікіна.

У грудні 2014 року обраний народним депутатом 8-го скликання, пройшовши за списками БПП під номером 66. Член комітету з питань транспорту. За депутатської каденції залучив по програмі соцекономрозвитку близько 120 млн грн на розвиток Миколаївської області.

У 2016 році був кандидатом на посаду голови Миколаївської ОДА, але відмовившись від пропозиції залишився працювати у Верховній Раді України.

25 грудня 2018 року Макар‘ян увійшов до списку санкцій РФ.

З 2019 року заступник голови громадської організації Спілка Вірмен України "САУ".

Засвітився у низці скандалів, пов‘язаних з Миколаївською облрадою: був ініціатором відсторонення Михайла Соколова з посади першого заступника голови облради, недовіра була мотивована низкою корупційних скандалів за його участю; був ініціатором відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Голова міста Миколаїва Олександр Сенкевич у 2017 році звинуватив народного депутата Макар‘яна в сприянні одноголосного голосування за висловлення недовіри йому як міському голові на сесії міської ради.

Одружений на Кошелєвій Альоні, має двох дітей.

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