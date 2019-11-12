Экс-зам Гонтаревой задержан НАБУ по делу о разграблении 1,2 млрд гривень кредитов

Речь идет о стабилизационном кредите НБУ, выданном "VAB Банку" в 2014 году

/ Фото: НАБУ

НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу аграрного олигарха Олега Бахматюка. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено одному из банков Бахматюка – ПАО "VAB Банк".

Речь идет о стабилизационном кредите НБУ, выданном "VAB Банку" в 2014 году.

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По информации Лещенко, Бахматюк внес залог, меньше требуемой суммы для получения кредита от НБУ в 1,2 млрд грн, после чего деньги были выведены из банка. Бахматюк бежал из Украины.

11 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыски в "Райффайзен Банке" по делу "VAB Банка".

Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году "VAB Банку" Олега Бахматюка.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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