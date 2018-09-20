Экс-замглавы АП Шимкив стал топ-менеджером крупной фармкомпании

В его компетенции войдут международные связи компании, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий

Экс-замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив возглавил совет управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, в его компетенции войдут международные связи компании, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий.

"Мы рады, что Дмитрий Шимкив присоединился к нашей команде. Безусловно, его управленческий опыт, полученный в крупных компаниях, в том числе – международных, станет весомым вкладом в достижение стратегической цели "Дарницы" – закрепить лидерство на украинском рынке и стать мощным игроком глобального фармацевтического рынка", - заявила генеральный директор ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Светлана Диденко.

Ранее Дмитрий Шимкив пояснил, почему он решил покинуть свою должность в Администрации президента.

"Я всегда позиционировал себя как политик-технократ, и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижения имиджа Украины в мире. Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальный совет реформ и Национальный инвестиционный совет, организованны процессы и обучены люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шимкив, которому предлагали должность вице-премьер-министра по реформам в новом правительстве, отказался войти в состав Кабинета министров.