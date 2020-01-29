Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль нашла новую работу

Юрист и дипломат работала в МИДе с 2014 года, но подала в отставку в ноябре 2019-го

Фото: facebook.com/lana.zerkal

После увольнения из МИДа Елена Зеркаль стала советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Она будет работать в сфере международных отношений и отставание интересов в международных судебных процессах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", – говорится в сообщении.

В компании также объяснили, что к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму.

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В Министерстве иностранных дел Украины Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа). В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2". Однако в ноябре 2019 года, как сообщали новости "Сегодня", Зеркаль написала заявление об увольнении, которое позже удовлетворил Кабмин.

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Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы своей администрации, однако на следующий день отменил ее назначение. "Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины". Позже сама Зеркаль объяснила отказ от работы в администрации Зеленского.

А тем временем недавно Коболев объяснил поставки российского газа в Украину. Подробней об этом на видео:

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