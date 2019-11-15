Экс-замглавы НБУ считает беспочвенными выдвинутые ему обвинения

Реклама

Антикоррупционный суд два дня выбирал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Национального банка Украины Александру Писаруку.

Его подозревают в финансовых махинациях. Сам Писарук настаивает: помог банковской системе выстоять в тяжелые времена.

Почему взялись за известного банкира, и чем завершился суд, выясняли корреспонденты "Сегодня".

Заседание антикоррупционного суда больше напоминало какой-то экономический форум. В зале – руководство НБУ, директора крупных банков и международных компаний.

Но в центре внимания — Александр Писарук, бывший первый заместитель главы Нацбанка. Ему выбирают меру пресечения.

"Обвинения абсолютно беспочвенны. Я не понимаю, почему мы здесь собрались", – говорит экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

Прокуратура обвиняет Писарука в финансовых махинациях. По версии следствия, осенью 2014 года Нацбанк выдал VAB Банку 1,2 млрд. грн. стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого якобы завысили. Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии вообще ликвидировали.

"Понимая, что его действия приведут к перечислению со счетов НБУ денежных средств в сумме 1,2 млрд. грн., подписал указанное постановление о предоставлении банку соответствующего кредита для поддержки ликвидности на два года", – зачитывает прокурор обвинительный акт.

Прокуроры просят для Писарука два месяца содержания под стражей, или – 30 млн. грн. залога. Защита считает обвинения надуманными. Ведь тогда, более пяти лет назад, НБУ выдал более 200 млрд. грн. рефинансирования проблемным банкам, чтобы удержать банковскую систему. Более того, владелец VAB Банка поручился собственным имуществом.

"Впервые в истории Национального банка запросили персональное поручительство господина Бахматюка, бенефициарного владельца банка, и всего холдинга, который всем своим имуществом поручился за весь долг", – объясняет экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

Александра Писарука готовы взять на поруки 14 топ-менеджеров и чиновников. Среди них и нынешнее руководство НБУ.

"Это вопросы, которые волнуют нашу репутацию как института. И поэтому мы не только обязуемся, понимая всю ответственность, доставлять Александра Владимировича на все процессуальные действия, мы также обязуемся свидетельствовать в этом процессе на стороне защиты", – говорит первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Заседание длилось 10 часов. Вердикт объявляли уже утром 15 ноября. Писарука под стражу не берут. Он должен заплатить пять миллионов гривен залога. В шесть раз меньше, чем просили прокуроры.

"Мне лично было приятно убедиться, что в Украине есть суд, который слышит аргументы и аргументацию", – заявил экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук.

В международной банковской системе Александр Писарук работает уже давно. После работы в НБУ три года был старшим финансовым экспертом в Международном валютном фонде. А сейчас он – председатель правления Райффайзен Банка Аваль. Поэтому специалисты уверены – уголовное дело против Писарука может повредить имиджу страны.

"В преддверии возвращения миссии, мы видим ситуацию, которая точно должна повлиять на переговоры с МВФ. Конечно, для всего финансового мира безмерно больше доверие к господину Писаруку, чем ко всем правоохранительным органам Украины вместе взятых", – говорит экономический эксперт Сергей Фурса.

Сразу после приговора в Райффайзен банк Аваль пообещали вовремя внести за Писарука пять миллионов гривен залога.

Напомним, что 11 ноября, стало известно, что НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорилось в сообщении пресс-службы НАБУ.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информацияо том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Фамилия второго подозреваемого в "деле VAB Банка" была озвучена 13 ноября, когда стало известно, что суд отправил под домашний арест экс-руководителя управления НБУНиколая Каленского. Суд также обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля. Решение суда действует до 12 января 2020 года включительно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама