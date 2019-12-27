Эксклюзив: Разумков выступает за жесткое наказание для "кнопкодавов"

В эфире телеканала "Украина 24" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил итоги работы парламента IХ созыва.

"Я вижу и положительные моменты в нашей работе, и ошибки. Но в целом, я считаю, работа была эффективной – и с точки зрения количества законопроектов, которые были рассмотрены и приняты. 141 законопроект стал законом. И еще много законопроектов находятся на рассмотрении Верховной Рады", – заявил Дмитрий Разумков.

Знаковым законопроектом Дмитрий Разумков назвал снятие депутатской неприкосновенности.

"Важно, чтобы перед законом были все равны, и народные депутаты, и любой другой человек в этом государстве. Я думаю, что это один из ключевых законов, которые были приняты за эту каденцию. Ключевым был и закон о бюджете. Очень важно, что мы приняли его вовремя", – сказал председатель Верховной Рады.

Дмитрий Разумков отметил также важность принятия экономических законопроектов.

"Заложив хороший экономический базис, мы сможем развивать и социальное направление, и другие направления, которые необходимы нашему государству", – считает глава парламента.

Дмитрий Разумков ответил также на вопрос – как президент Владимир Зеленский относится к работе Рады.

"Глобальных замечаний у президента не было, я думаю, как и у большинства наших сограждан", – сказал Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады высказался и о сотрудничестве с оппозицией.

"Критика очень помогает, а еще очень важно, чтобы эта критика была объективной. Очень часто мы видим, что в парламенте за хорошие законопроекты мы получаем более 300 голосов – 320, 350, 370 голосов. Есть вопросы, которые будут разделять зал. Однако в этом парламенте было большинство вопросов, которые объединяют и Верховную Раду, и украинское общество. Я надеюсь, что и в дальнейшем ситуация будет такой же", – отметил Дмитрий Разумков.

"Я сторонник того, чтобы была конструктивная оппозиция. Оппозиционная деятельность в любом цивилизованном парламенте направлена ​​на то, чтобы сделать более качественной деятельность власти", – сказал председатель Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады заявил, что в Раде будет продолжаться борьба с так называемым "кнопкодавством". Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с различными учреждениями относительно системы голосования в Раде.

"Я считаю, что наиболее оптимальным вариантом было бы голосование при помощи отпечатка пальца, или другой механизм, который бы сделал невозможным неперсональное голосование", – подчеркнул глава парламента.

Дмитрий Разумков ответил на вопрос об отношении к решению Конституционного Суда Украины, который признал неконституционным досрочное лишение депутатского мандата за прогулы и "кнопкодавство".

"Я понимаю, что я не могу комментировать решение Конституционного Суда, так как это может быть расценено как воздействие на судей. Однако я считаю, что было бы очень полезно, чтобы самым большим наказанием для народного депутата была потеря мандата за свое неперсональное голосование. Потому что у нас четко записано, что голосование – это личная позиция каждого народного депутата. Если это делает другой народный депутат, то, фактически, происходит узурпация полномочий того народного депутата, вместо которого происходит это голосование. Да и с моральной точки зрения, я думаю, это было бы весьма неплохим предохранителем для таких народных избранников", – пояснил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также подчеркнул важность работы парламента над установлением мира в Украине, по возвращению оккупированных территорий на Донбассе и по возвращению Крыма.

Напомним, что ранее Разумков поделился планами Рады на 2020 год.

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