Эксклюзив: "Сегодня" узнали, как живет Роман Сущенко

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Освобожденный полтора месяца из российской тюрьмы украинский журналист Роман Сущенко привыкает жить на свободе. Он стал проводить больше времени с сыном и уже готов браться за работу.

"Сегодня" встретились с Романом Сущенко, и взяли у него эксклюзивное интервью.

Роман знакомит нас со своим сыном – Максимом.

Когда осенью 2016 года отца схватили в России, Максим записал свое первое видеообращение.

"Отпустите его ко мне домой, ко мне и маме ", – говорил тогда сын Романа Сущенко Максим.

Отец и сын не виделись три года.

"Это потерянные годы, поскольку я не видел, как растет сын, как он становится умнее, мужественнее", – говорит Роман Сущенко.

Теперь все свободное время Роман уделяет сыну, наверстывая упущенное.

"Так какие у нас планы, Максим, на выходные? У нас сначала бассейн и потом, вечером – театр. Еще, наверное, в воскресенье пойдем в кино, на "Захара Беркута". Супер!"

Отец отпускает сына в школу и желает ему хороших оценок. А нас приглашает в свою редакцию. Сегодня у него первый рабочий день.

"Коллектив родной уже ждет меня, уже есть рабочее место", – говорит Роман.

До задержания Роман Сущенко был собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции. Пока будет работать в Киеве. Хочет написать большой материал о наболевшем: о тюрьмах разных стран.

"Это было бы интересно. Какой-то такой сравнительный анализ, как это происходило в России через призму моего опыта, и как это происходит в других развитых странах, в том числе в Украине", – говорит Роман Сущенко.

Уже на лестнице информационного агентства коллеги встречают Романа Сущенко теплыми объятиями.

"Мы очень рады вас приветствовать", – говорят коллеги Романа Сущенко.

Роман показывает свое новое рабочее место. На стене – календарь с рисунками, которые он создал в неволе с помощью обычной шариковой ручки и пищевых продуктов.

"Сделано с помощью луковой шелухи, заварки чайной, а также кетчупа. Вот видите, флаг Франции из кетчупа. Это парусник, это Лиссабон, это природа – река Рось, это Сидней, Парма, это – также природа", – показывает Роман свои рисунки.

Часть картин продадут на аукционе. Говорит: есть желающие их приобрести среди политиков и бизнесменов. Средства пойдут, как говорит Роман Сущенко, на поддержку семей украинских узников Кремля. Роман знает, как это важно. До сих пор проходит психологическую реабилитацию. Мучают сны.

"Сновидения какие-то такие, довольно странные, в таких темных тонах какие-то люди, которых я никогда не видел. И мне еще снятся и навеиваются вещи из колонии, свидетелями которых я был", – говорит Роман Сущенко.

Спокойный, несокрушимый и мужественный – таким Роман Сущенко запомнился в российской неволе. Благодаря, в том числи, и съемочной группе "Сегодня". Журналистка "Сегодня" Людмила Горбач освещала судебное заседание в России, где общалась с Романом Сущенко даже несмотря на запрет российских приставов.

Теперь Людмила Горбач встретилась с Романом Сущенко в информагенстве. Три года спустя он вспоминает и сине-желтый микрофон канала "Украина", и саму журналистку "Сегодня".

"Я очень рада вас видеть без той стеклянной перегородки, без людей, которые кричат: ​​ничего не спрашивайте и говорите по-русски", – говорит Людмила Горбач.

"Я помню микрофон, брендированный, я хорошо помню. Я почувствовал, что коллеги солидарны со мной, пришли поддержать, и родные цвета… конечно, такой подъем. И когда даже вернулся в камеру, я был так доволен, вспоминал это все, думаю – супер!", – вспоминает Роман Сущенко.

На добрую память мы оставляем Роману Сущенко скромный подарок – брендированную чашку "Сегодня".

"Сегодня кофе будет вкуснее, чем раньше", – говорит, улыбаясь, Роман Сущенко.

Ранее на пресс-конференции Сущенко рассказал подробности своего задержания в Москве. По его словам, это была грубая операция, которая была осуществлена российскими спецслужбами примерно за год.

Также смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции бывшего узника Кремля.

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