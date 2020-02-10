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Эксклюзивное интервью Андрея Ермака на телеканале "Украина 24": онлайн-трансляция

10 февраля, 21:01

Помощник президента – гость программы "Реальная политика с Евгением Киселевым"

Гость программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" - помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главные темы интервью: В решении каких вопросов помогает Андрей Ермак президенту Зеленскому? Как прошла встреча с Папой Римским и чем Владимир Зеленский сразил Потифика "в самое сердце"?

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Ранее "Сегодня" сообщали о встрече Владимира Зеленского с Папой Римским. Во время встречи Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским вопрос прекращения огня на Донбассе. Понтифик подчеркнул, что все стороны конфликта должны проявить настойчивость в диалоге. На переговорах шла речь о гуманитарной ситуации и поисках мира. Обе стороны высказали пожелание, "чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, которое является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге".

Напомним, что 7 февраля состоялся рабочий визит президента в Италию: первый визит в эту страну и встреча с Папой Римским после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

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интервью эксклюзив Андрей Ермак Украина 24

Источник: Сегодня

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