Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24"

Гостем студии телеканала "Украина 24" стал новоназначенный вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль рассказал о первоочередных планах на новой должности, в частности, о том, что он собирается предпринять для развития громад в Украине.
Постановление о назначении Дениса Шмыгаля в Верховной Раде сегодня поддержали 278 народных депутатов.
Ранее Денис Шмыгаль занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Денис Шмыгаль родился в 1975 году, имеет высшее образование (Государственный университет "Львовская Политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук.
В 2000-х работал на разных должностях в "Львовском автобусном заводе", затем в инвестиционной компании. На государственную службу пришел в 2009 году – стал помощником председателя Львовской ОГА, отдел обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации. Затем занимал должности в ОГА, на которых отвечал за экономическое и инвестиционное направления.
В 2014-м стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области; с 2015 года – советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".
С 2017 по 2019 годы – заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго"; директор ДТЭК Бурштынская ТЭС; и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".
Предшественником Дениса Шмыгаля на должности министра развития громад и территорий была Алена Бабак. Сегодня Верховная Рада поддержала постановление о снятии Алены Бабак с должности.
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