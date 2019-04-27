Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона

В законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Верховная Рада устранит преграды к подписанию закона о языке в середине мая. Об этом заявил глава парламента. По его словам, проекты постановлений об отмене языкового закона отклонят. Их поступило аж четыре, при том, что голосование состоялось только в четверг. "Сегодня" в эксклюзивном интервью расспросили у спикера Андрея Парубия о языковых новациях и особенностях их принятия.

- Андрей Владимирович, какова основная цель принятия закона о языке и какие проблемы он должен решить?

- Прежде всего надо отметить, что в украинском законодательстве образовался вакуум в вопросе государственного языка. После того, как Конституционный суд отменил закон Колесниченко-Кивалова, у нас фактически сфера применения языка оказалась без законодательного урегулирования. Прямая норма Конституции, которая предусматривает, что украинский язык является государственным, не имела механизмов имплементации. И, собственно, закон Украины о применении украинского языка и имел целью снять любые противоречия, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы из-за недоразумений не возникало никаких конфликтов. Чтобы законом была полностью урегулирована сфера использования украинского языка.

Кроме того, мы знаем и насколько этот закон является важным в понимании безопасности и гуманитарного развития. В течение 400 лет 120 раз украинский язык запрещали различными способами. И фактически этот закон дает возможность создать целую сеть поощрительных мер для изучения всеми гражданами Украины украинского языка.

В частности, в законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык. Обязательное значение он имеет для государственных чиновников. Но он не включается в частную сферу и в религиозную сферу.

Этот закон, наоборот, является объединяющим, потому что он снимает любые спекуляции и способствует развитию изучения украинского языка. Я напомню: когда мы принимали решение о дублировании фильмов на украинский язык, в обществе была тревога. А потом все аплодировали, когда видели просто непревзойденные переводы на украинский язык мировых фильмов. Когда мы вводили квоты, тоже многие беспокоились и думали, что будут трудности. Но потом мы увидели, как десятки и сотни новых групп, новых исполнителей появились на нашем радио и телевидении, и все общество аплодировало. И я уверен, что так будет и с законом о языке. Он даст лишь еще больше возможностей для развития творчества, для наших художников, для развития украинской культуры, украинского кино, которое вновь сегодня находится на этапе большого возрождения. И поэтому я убежден: язык объединяет. И этот закон будет еще одним этапом для объединения всех украинцев от Востока до Запада и от Севера до Юга.

- А что конкретно внедряет закон?

- Там есть ряд очень конкретных норм, предусматривающих необходимость знания украинского языка, в частности, всеми государственными служащими. И это понятно. Потому что если государственный служащий не владеет государственным языком, он не может полноценно оказывать услуги, когда к нему обращается кто-либо из граждан Украины.

Предполагается, что каждый, кто хочет получить гражданство Украины, должен получить сертификат и пройти бесплатный экзамен на знание украинского языка. Предполагается 90% для использования украинского языка на украинских телеканалах. Предполагается, что в каждой точке продажи – будь то книжный магазин или киоск – должно быть, как минимум, 50% литературы на украинском языке. Фактически речь идет о защите украинского языка, о защите украинской продукции. И ни в коей мере не об умалении любого другого языка или коренных народов, или национальных меньшинств.

Хочу особо подчеркнуть – это закон о защите украинского языка. Согласно украинскому законодательству, есть отдельный закон о языке национальных меньшинств, а этот закон – о развитии, функционировании украинского языка.

- То есть принудительной украинизации никто проводить не будет?

- Фактически многие из этих норм, в частности, о том, что государственные чиновники должны знать украинский язык, предусмотрены и во многих действующих законах. Данный закон подытожил все, которые есть, новации в разном законодательном поле. Кроме того, мы использовали лучшую практику других европейских стран – например, Франции: они имеют закон о языке, так же, как Украина, как и многие другие европейские государства, наши соседи, Польша, Литва, Латвия. И мы очень много заимствований, собственно, взяли из тех законов, которые есть в странах Европейского Союза, и имплементировали эти нормы в украинское законодательство.

- Но часть депутатов заявила, что закон о языке несет риски раскола общества. Почему вы уверены, что рисков нет?

- Потому что я убежден, что именно эти депутаты всегда занимали позицию против украинского языка и все время были сторонниками, в частности, позиции России по этому поводу. Кстати, напомню для них, что год назад в Российской Федерации тоже был принят закон о языке. Но гораздо жестче – не сравнить с тем, который есть в Украине. То есть если Украина опиралась на европейские образцы, то имеется много различий между украинским и российским законом, собственно, вопрос европейскости.

Для меня нет никаких сомнений, и весь опыт, о котором я говорил, это подтверждает – и опыт дублирования, и опыт распространения украинского кино и украинской песни – язык объединяет. Кроме того, язык – это важный аспект безопасности и обороны. Это важный аспект гуманитарной и информационной защиты Украины. И в данном случае, поддерживая украинский язык, развивая его, мы строим фундамент украинского государства. Никто не будет этим заниматься, кроме самого государства Украина. И только Украина как государство имеет и долг, и задачу максимально развивать и способствовать развитию украинского языка.

- Но как избежать споров на языковой почве?

- Я думаю, что эти спекуляции были и будут. Но с принятием каждого закона их становится все меньше. И вы спрашивали, как шла работа с фракциями, насколько просто или непросто было найти голоса. Конечно, в начале были дискуссии, потому что закон достаточно объемный. И по каждой из позиций происходили определенные согласования и поиск компромиссов. Но в конце концов большинство фракций парламента, прочитав закон и его конечную редакцию, публично заявили, что поддерживают закон.

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Глава "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил это на съезде, председатель Блока Петра Порошенко Петр Порошенко заявил это публично. "Самопомич" является давним сторонником данного законопроекта, Радикальная партия, "Батькивщина", группа "Воля народа". То есть 5 фракций и одна группа – это большинство групп и фракций в парламенте – еще накануне принятия закона публично заявили о том, что они его поддерживают.

Конечно, были волнения, я не буду этого скрывать, огромные силы вкладывались определенными штабами, чтобы депутаты в тот день не пришли в зал, чтобы депутаты в тот день отсутствовали или не проголосовали. И поэтому я, как председатель ВР, перевел этот процесс в публичную плоскость: я наперед сообщил, в какой день и в какое время состоится голосование. Я объявил, что это будет в Чистый четверг, в 11 часов, чтобы никто потом не мог сказать, что он не знал и поэтому его не было в зале. И, собственно, благодаря переводу в публичную плоскость и благодаря информированию всех народных депутатов – а очень многих я лично обзвонил и сказал, чтобы они обязательно были в тот день и в тот час – нам удалось максимально мобилизоваться: в Чистый четверг был полный зал ВР, торжественная атмосфера.

Я, кстати, напомню, как принимали закон Колесниченко-Кивалова - с боевиками и с драками в зале. Здесь – по-европейски, демократично, со многими тысячами людей на улицах, которые поддерживают этот закон, в присутствии Филарета, бывшего президента Ющенко. Закон был принят. 278 голосов. Почти конституционное большинство. И это демонстрирует, что этот закон наоборот объединил большинство фракций в парламенте и объединил общество. И я уверен, что никакие спекуляции по этому поводу не будут иметь никаких перспектив.

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