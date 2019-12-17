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Эксклюзивное интервью с Михаилом Саакашвили на телеканале "Украина 24" – онлайн-трансляция

17 декабря, 21:35

Михаил Саакашвили рассказывает о политике, возвращении в Грузию, собственных достижениях и ошибках

Бывший президент Грузии и эксглава Одесской ОГА Михаил Саакашвили дает откровенные ответы на интересные вопросы в эксклюзивном интервью, полная версия которого выходит в прямом эфире телеканала "Украина 24"сегодня, 17 декабря в 21:35 и в 23:30.

Дважды гражданин Украины и, как он сам себя называет, "человек по борьбе с несправедливостью" Михаил Саакашвили рассказывает о политике и политиках – прошлых и нынешних, а также о реформах, которые "почти удались". О собственных достижениях и ошибках, а еще – о местных выборах и сепаратизме в регионах. Говорит Михаил Саакашвили и о возвращении в Грузию, дружбе с Олегом Сенцовым и делится о планами на будущее.

"Пока то, что видели насчет меня – это пока еще журнал. И свою главную роль я еще, наверное, даже не сыграл. Поэтому я буду это в реальной жизни играть. А что касается того, писать ли мемуары или кино снимать – я думаю, до этого еще не скоро дойдет, и в любом случае реальность будет более интересная", – рассказал Михаил Саакашвили телеканалу "Украина 24".

Ранее Михаил Саакашвили рассказал о премьерских амбициях и отметил, что никогда и никаких должностей в Украине не искал, хотя при прежних президентах предлагали.

Также Саакашвили заявил, что ему близки заявления президента Зеленского касаемо развития Украины.

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интервью видео Украина 24 Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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