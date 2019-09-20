Экслюзивное интервью из Лондона: Гонтарева рассказала, кого подозревает в поджогах

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Валерия Гонтарева дала эксклюзивное интервью "Сегодня". Корреспондент встретился с экс-главой Нацбанка в парке рядом с ее домом в Лондоне. Гонтарева уже не лежит в больнице, а ездит туда на реабилитацию после того, как почти месяц назад ее сбила машина.

Телегруппа встретилась с Валерией Гонтаревой в деловом районе Лондона. Рядом – один из главных торговых центров. Неподалеку и офис экс-руководительницы украинского Нацбанка. Именно от него она шла по переходу в парк, когда ее сбила машина.

Сразу же после аварии Валерию Гонтареву повезли в госпиталь Святой Марии. Врачи диагностировали перелом стопы и разрыв коленных связок. Гонтарева перенесла две операции. Сейчас она в коляске и передвигаться без помощи сына не может.

Полиция Лондона в комментарии "Сегодня" ответила, что ничего подозрительного в аварии не нашли, но следствие продолжается.

"Если бы это случилось, наверное, под моим домом вечером, то было бы однозначно, что это. Я сама не могу ответить на вопрос, что это. И очень хочу, чтобы полиция пересмотрела, что там происходило. Ускорялся ли этот водитель на пешеходном переходе, если ускорялся. Я и так была в шоке, но после того, что стало происходить дальше, это уже начало выстраиваться у меня в голове в цепочку", – говорит бывшая председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Когда Валерия Гонтарева лежала в больнице, в Киеве сгорела машина сына, а через несколько дней – ее дом под Киевом.

"Там было все наше имущество, там все наши семейные фотографии, там все наши реликвии, там все наши сувениры, ну, там вся наша жизнь, и портреты моей семьи, там все, просто все. Все очень любят спрашивать... Вы ж понимаете, что они потом рассказывали, сначала они рассказывали всякую ерунду, что мой дом застрахован… После машины, когда взорвали машину моему сыну, спалили, наверное, муж уже должен был дом застраховать, но как-то он уехал меня забирать из госпиталя…", – рассказывает Валерия Гонтарева.

Бывшая руководительница Нацбанка рассказывает, что постоянно получает угрозы. В частности, от одного из крупнейших украинских бизнесменов.

"Это доходит уже не просто до физического уничтожения, это еще просто издевательство, которое они устраивают. Почему я думаю, у меня, скажем, главный подозреваемый Коломойский? Потому, что это все было очень спланированной акцией. Все его интервью публичные, которые "Вы видите, это все от Гонтаревой". Там остальные герои меняются. Он постоянно мне угрожает, и когда-то он угрожал меня вывезти, как это в интервью звучало – "я ее вывезу частным порядком на территорию Украины". Здесь это называется киднепинг", – говорит экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Сейчас Валерии Гонтаревой придется пройти длительный курс реабилитации.

Как известно, Валерия Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон.

В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко. В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

При этом в конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Кроме того в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой, а в ночь на 17 сентября сгорел дом Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка уже заявила, что пожар связан с угрозами в ее адрес

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