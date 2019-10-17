Эксперт назвала коррупционные риски антикоррупционного закона

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В процессе подготовки проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции" ко второму чтению из документа был удален ряд коррупционных серьезных рисков, однако некоторые нормы, которые могут нести коррупционные риски в утвержденном сегодня парламентом законе, остались.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала исполнительный директор аналитического центра "Институт законодательных идей", эксперт по вопросам правовой политики и правосудия и антикоррупционной экспертизы нормативных актов Мартина Богуславец.

"Были очень серьезные истории, которые или вообще сделали бы невозможными выплаты, либо же институт не работал бы. Их ко второму чтению убрали из проекта закона. Во-первых, в первом чтении была утверждена норма о том, что, если сразу несколько человек предоставили информацию о коррупции, суд сам определял, кому какой размер вознаграждения платить каждому из изобличителей – исходя из "важности" предоставленной информации. Соответственно, были очень серьезные коррупционные риски. Но эту норму убрали, и теперь вознаграждение будет разделено поровну. Суд лишился возможности манипулировать, рассчитывать на какую-то неправомерную выгоду от своего решения о вознаграждении", – отметила эксперт.

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Еще одним риском, который был исправлен, являлось отсутствие нормы о том, на каком этапе должно выплачиваться вознаграждение.

"Говорилось, что вознаграждение будет выплачиваться в зависимости от суммы. И все. А на каком этапе – не уточнялось. При этом в Криминальный процессуальный кодекс вносилась норма, что выплаты вроде будут проводиться после решения суда. А в закон о предотвращении коррупции – лишь норма о вознаграждении. То есть создавалась коллизия, из-за которой закон вообще мог не работать. Но эта норма была также исправлена. Потому я считаю, что закон стал гораздо лучше, он имеет право на жизнь", – заключила эксперт.

В то же время, по словам Мартины Богуславец, в документе остались нормы, способные заблокировать процедуру изобличения коррупционеров. Так, эксперт обратила внимание, что утвержденный закон предполагает создание специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции "механизмов стимулирования" для информаторов.

"Что это за механизмы, есть ли там коррупционные риски, как это должно работать – в законе не разъясняется", – отметила Мартина Богуславец.

Еще один пункт касается определения соответствующими органами внутренних процедур и механизмов приема к рассмотрению сообщений изобличителей.

"Как вы понимаете, единая система, единая процедура для всех органов закона не существует. Мы сотрудничали с депутатами в процессе подготовки и указывали на эту норму. Хотели, чтобы процедура либо была выписана в законе, либо в законе было бы сказано, про процедуру определяет НАЗК. К сожалению, это не было принято. И это значит, что каждый орган может создавать свою процедуру рассмотрения обращений. И кто-то может выписать более защищенную процедуру, другие – нет", – сказала Мартина Богуславец.

Третий коррупционный риск, оставшийся в законе – это разрешение НАЗК определять порядок дальнейшего рассмотрения определенной информации, отметила Мартина Богуславец. По ее словам, такая оценочная норма также несет риски получения неправомерной выгоды чиновниками.

Напомним, глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун жестко раскритиковал закон о обличителях коррупции. Как разъяснил Пискун в комментарии сайту "Сегодня", в том виде, в котором закон принят, он работать не будет. К тому же, по его словам, по многим позициям он противоречит существующему законодательству .

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