Эксперт: Новый Кабмин подбирается под решение определенных задач

В Украине сменилось правительство, но пока не понятно, чего от него ждать

Новый состав Кабинета министров подбирается под решение определенных задач и сейчас важно увидеть предложения или программу действий нового правительства. Об этом рассказал сайту "Сегодня" политолог Виталий Бала.

По его словам, новое правительство не может стать центром принятия решений, поскольку не считает премьера Дениса Шмыгаля политическим "тяжеловесом".

"Сейчас важно увидеть предложения или программу действий правительства. Нужно понимать, что намерено делать это правительство, какие задачи будет решать и каким способом. Поскольку, если меняется так кардинально кадровый состав правительства, то мы понимаем, что новый состав подбирается под решение определенных задач. Каковы эти задачи, мы пока не понимаем", – сказал Бала.

Политолог отметил, что среди назначенных министров есть достаточно неплохие профессионалы, имеющие заслуги в прошлом. Например, министр финансов Уманский, министр здравоохранения Илья Емец – их он считает профессиональными и компетентными люди в своих сферах.

"Дмитрий Кулеба – абсолютно не худший вариант, он может стать хорошим министром иностранных дел. Но смогут ли они показать результат в текущих условиях, отстоять свое мнение и сказать "нет" Офису президента и даже самому президенту, когда это нужно будет сказать – вопрос. К сожалению, прошлое правительство превратилось в подразделение Офиса президента. Глава правительства, по идее, должен разговаривать, консультироваться лишь с президентом, спикером парламента. Но когда в работу правительства вмешиваются руководители Офиса, заместители, начальники управлений и т.д.– это становится проблемой". – подытожил эксперт. В тренде Первая женщина в правительстве Шмыгаля: что известно о новом министре соцполитики Марине Лазебной

Читайте больше в материале "Баланс молодости и опыта: что думают эксперты о новом Кабмине".

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

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