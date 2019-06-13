Эксперт о ситуации в Молдове: этот вариант для Украины не очень благоприятен

Оптимальным для Украины был бы вариант коалиции демократов и ACUM, считает Бурковский

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Фото: AFP

Разразившийся в соседней Молдове политический кризис, грозящий перейти в прямые столкновения сторонников политических оппонентов, когда против правящего режима демократов объединились стоящие на пророссийских позициях социалисты и прозападный альянс ACUM – не очень выгоден Украине.

Об этом глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский и эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса рассказали в комментарии сайту "Сегодня" .

"Конечно, оптимальным для Украины был бы вариант коалиции демократов и ACUM, но он не был реализован, по причине отсутствия коммуникации Плахотнюка с Западом, – говорит Петр Бурковский. – А самым худшим для нас вариантом было бы объединение Плахотнюка с социалистами, что означало бы усиление пророссийских сил в Молдове. И, что плохо, такая коалиция отличалась бы устойчивостью. Нынешний вариант, когда социалисты вошли в правительство и возглавили в парламент для нас также не очень благоприятный. Единственное– эта коалиция долго не просуществует", – отмечает эксперт

Согласен с этим мнением и Илья Куса.

"Украине не выгодно усиление социалистов и пророссийских сил. Нам выгоден либо Плахотнюк, с которым есть устоявшиеся отношения, либо близкий идеологически проевропейский блок", – говорит эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что на фоне политического кризиса в Молдове Европа назвала своего фаворита . Ведущие страны ЕС и Швейцария объединились вокруг нового правительства.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Третий лишний: как объединились пророссийские и прозападные силы Молдовы" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт о ситуации в Молдове: этот вариант для Украины не очень благоприятен". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"