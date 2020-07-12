Эксперт объяснил, почему Путин сейчас не будет аннексировать Донбасс

В последнее время ходят разговоры о якобы "скором присоединении Донбасса к России". Однако замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Михаил Самусь уверен, что сейчас российский лидер Владимир Путин не заинтересован в аннексии этих оккупированных территорий – ему нужна или вся Украины, или Донбасс в составе Украины под контролем Москвы. Об этом идет речь в нашем материале "Минские договоренности "умерли", а гибридная аннексия продолжается".

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По его словам, нынешняя ситуация на Донбассе вполне устраивает Кремль, и Путину не нужны лишние проблемы из-за возможной аннексии ОРДЛО.

"Россия может забрать себе Донбасс лишь тогда, когда это будет выгодно самой России. Сейчас осуществлять какие-то военные операции, чтобы аннексировать Донбасс, ей просто невыгодно. Это усилит санкции, сделает еще более проблематичным состояние России и Путина лично на международной арене, ему сейчас не слишком нужно в условиях социально-экономического кризиса и падения цен на энергоносители. На сегодняшний день ситуация на Донбассе Путина вполне устраивает, конфликт продолжается, а Донбасс остается раной на теле Украины", – сказал Самусь.

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Военный эксперт считает, что мотив Путина следующий: или вся Украина под контролем, или Донбасс, который будет под контролем России, но внутри "политического тела" Украины.

"Именно это остается главным концептом, который реализуется Путиным", – резюмировал он.

Отметим, в последнее время в СМИ появились сообщения российских политиков и боевиков о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение он напомнил о незаконном участии жителей "Л/ДНР" в голосовании за "коронацию" Путина.

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Кроме того, российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым главой оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что оккупированные территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

Позже представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов вообще заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

На эти заявления отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что много жителей оккупированных территорий получили российское гражданство и назвал их гражданами России, но ему не известно о планах присоединить оккупированные территории. В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прояснил ситуацию с "присоединением" Донбасса к России.

Смотрите также отрывок из интервью Путина, где он заговорил о территориальных претензиях к странам бывшего СССР:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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