Эксперт объяснил, почему Украина должна наладить стратегическое сотрудничество с Турцией

Анкара для Киева является одним из двух десятков стран-партнеров, говорит Магда

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой главы государств обсудили Соглашение о свободной торговле, показала, что международное сотрудничество между нашей страной и черноморской соседкой будет в дальнейшем активно развиваться.

Об этом директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал в комментарии изданию "Эхо UA".

"Существует перспектива развития международной торговли между Турцией и Украиной. Но эта тема звучит в выступлениях уже третьего подряд президента Украины. Очевидно, что есть определенные противоречия, в том числе создание ЗСТ не полностью соответствует национальным интересам Украины", – сказал Магда.

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По его мнению, Украина стратегически необходимо наладить сотрудничество со старыми партнерами.

"Украина еще со времен президентства Кучмы имеет более 20 стран, которые считает стратегическими партнерами, поэтому важно наполнить это понятие предметным содержанием. Турция – среди тех, с кем нужно выстраивать общие интересы и видение", – добавил политолог.

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Магда убежден, что Украина не испытывает особого дискомфорта в связи с прекращением сотрудничества с Россией.

"В условиях гибридной войны, развязанной Россией, уменьшение товарооборота и сокращение контактов альтернативы, по моему мнению, не имеют", – сказал он.

По мнению эксперта, Украина не нужно сотрудничество с Россией.

"Не нуждается (в сотрудничестве. – Ред.), но разорвать сиюминутно контакты, которые устанавливались десятилетиями, сложно. Дискомфорт от прекращения экономического сотрудничества нельзя сравнить с трагедиями погибших, раненых, пленных, переселенцев", – резюмировал Магда.

Новости "Сегодня" сообщали, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую. При этом в рамках свободной торговли товарооборот Киева с Анкарой может вырасти до 10 млрд долларов.

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