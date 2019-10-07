Эксперт объяснил, станет ли закон о прослушке инструментом расправы над неугодными

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Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009), которым Верховная Рада представляет НАБУ и ГБР право на прослушку нардепов, не станет инструментом расправы над неугодными и оппозицией.

Об это младший партнер АО Juscutum, советник министра юстиции Украины Владимир Рудниченко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Так сложилось, что законопроект 1009 стал известен не из-за довершения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, а из-за того, что стал катализатором "монобольшинства" – документом, который впервые с момента начала работы ВРУ, пошатнул единство президентской политической силы", – говорит эксперт.

Он напомнил, что в сентябре парламент принял, а президент подписал изменения в Конституцию, благодаря которым уже с Нового 2020-го года народные депутаты смогут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны и арестованы как и все остальные граждане Украины – без согласия Верховной Рады.

"Президент пошел дальше и предложил изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (законопроект 1009), изначальное содержание которого можно условно поделить на три блока: вопросы связанные со снятием неприкосновенности с народных депутатов; отмена "правок Лозового"; иные процессуальные изменения", – продолжает юрист.

По его мнению, спровоцировали раскол большинства не "правки Лозового" и не процессуальные нюансы.

"Изначально (в тексте для первого и второго чтения) предлагалось исключить из закона "О статусе народных депутатов" и Уголовного процессуального кодекса нормы, которыми запрещалось проведения обысков, задержаний, прослушивания телефонов и доступ к корреспонденции, что в целом соответствует идее снятия неприкосновенности. В ином варианте – ее снятие осталось бы церемониальным актом, более того что проведение указанных действий на сегодняшний день связанно с разрешением Верховной Рады на привлечение депутата к уголовной ответственности, которое с нового года не требуется", – заметил Владимир Рудниченко.

Он обратил внимание на интересный момент: норму, дублирующую необходимость изложенного разрешения (ч. 2 ст. 482 Уголовного процессуального кодекса Украины) одновременно с исключением ее "сестры" из Конституции, не исключили. И судя по текстам законопроектов (включая 1009) – не намерены.

"Так вернемся же в 19 сентября – "монобольшинство" под угрозой распада, законопроект 1009 не проходит, председатель ВРУ – снимает его рассмотрения. После – уверения, что депутатов ввели в заблуждение и т.п., и что они готовы поддержать законопроект. Да только вот одно "но" – после повторного второго чтения в сессионном зале закон предстает без норм, связанных с обеспечением снятия депутатской неприкосновенности. И, естественно, с легкостью принимается парламентом", – говорит юрист.

"Остается вопрос: как скоро мы увидим повторную попытку привести законодательство в режим соответствия Конституции (в части отмены неприкосновенности)? Или как скоро правоохранители перестанут обращать внимание на запреты кодексов и законов в пользу возможности задержать депутата в порядке Конституции?", – подытожил Владимир Рудниченко.

Напомним, в Раде объяснили провал законопроекта о разрешении "прослушки", заявив, что это была "спецоперация".

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