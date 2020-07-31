Эксперт рассказал, что даст Зеленскому перемирие на Донбассе

Перемирие на Донбассе президент Владимир Зеленский использует для проведения новой встречи "Нормандской четверки", поскольку прекращение огня на фронте – это главное условие парижских договоренностей. Об этом идет речь в нашем материале "После перемирия: чем могут закончиться новые договоренности по Донбассу".

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Политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что нынешнее перемирие украинская сторона рассматривает как выполнение соглашений, достигнутых на переговорах "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года – не больше. А дальнейшая реализация Минских соглашений требует новых переговоров в рамках "Нормандии".

"В чем конкретный локальный смысл этого перемирия? Зеленский хочет и настаивает на проведении нового саммита "Нормандской четверки". Во-первых, он верит в переговоры "глаза в глаза". Во-вторых, для него лично это свидетельство того, что он пытается выйти на мир, что он что-то делает. Ну и, наконец, перемирие является первым пунктом парижских договоренностей. Выполнение которых откроет путь к новой встрече "четверки". Напомню, там первым пунктом идет перемирие, вторым – разведение войск, третьим – обмен, четвертым – открытие новых КПВВ. Самое сложное кроме прекращения огня – разведение войск. Потому что там до сих пор не договорились, как и где разводить. По КПВВ есть предварительные договоренности – думаю, выполнят. По обмену, думаю, может, не в полном объеме, но тоже выполнят. Еще там есть пункт об имплементации в закон об особом статусе формулы Штайнмайера. Думаю, осенью ее внесут. Закон, напомню, каждый год продлевается, будет необходимость продлить его и к концу этого года. И тогда могут внести этот пункт в закон. Вот, собственно, такая хронология. Затем – новые переговоры "четверки" и новые задачи", – сказал эксперт.

Политолог также не исключает, что на этих переговорах Украина со своими западными союзниками попытается убедить Москву пересмотреть некоторые, по сути невыполнимые, пункты "Минска-2". Собственно, о необходимости такого пересмотра в Украине говорят уже давно. Но Москва, естественно, ранее была против.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперты нам рассказывали, что Путин не просто так согласился на перемирие на Донбассе. За прекращение огня Москва попытается по полной спросить с Украины – выполнить политические пункты Минских соглашений. Отметим, что они предполагают выборы и закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции. Но стоит отметить, что прекращения огня мало для перехода к "политике по Донбассу" – еще нужно вывести войска РФ и боевиков и передать контроль над границей Украине.

Смотрите в сюжете, как сейчас ситуация на фронте после объявления перемирия:

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