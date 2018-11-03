Эксперт рассказал, как международное морское право поможет урегулировать конфликт Украины и РФ

На Азове должно действовать международное морское право, которое поможет мирно урегулировать морской конфликт Украины и России. За каждое его нарушение Москва должна отвечать. Об этом в своей статье для ZN.UA написал стратегический советник и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

Правовую позицию Украины усиливает все более активное освещение третьими сторонами нарушений международного морского права на Азове Россией. По словам эксперта, это позволяет людям видеть реальную ситуацию, а не смотреть "сквозь призму российского искаженного восприятия мира".

"В поддержку правового урегулирования ситуации в Азовском море с помощью арбитража на основании Конвенции ООН по морскому праву высказался 30 октября представитель Нидерландов в Совете Безопасности ООН при обсуждении ситуации в Украине. Представитель США также говорил о неправомерности действий РФ в Азовском море с точки зрения международного морского права. Таким образом, применение Конвенции ООН по морскому праву ситуации в Азовском море и оценка действий РФ в рамках имеющейся арбитражной процедуры — это подход, который становится главным в оценке действий РФ многими государствами мира", – отметил Тарас Качка в своей статье.



По его словам, постоянное обращение в тексте резолюции Европейского парламента к международному морскому праву, к происходящим на Азове и в Керченском проливе событиям, поддержка действий Украины об использовании международного морского права, в частности арбитража по Конвенции ООН по морскому праву, свидетельствуют об однозначной позиции Европейского парламента.

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