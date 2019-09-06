Эксперт рассказал, как Украина сможет использовать обмен Цемаха против России

Владимир Цемах / Фото: AFP

Выдача боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, была главным требованием Москвы в переговорах по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Радио Свобода.

"Это было неожиданно (освобождение Цемаха из-под стражи, – Ред.) до вчерашнего вечера, когда узнали, что его дело будет рассматриваться в суде. Тогда появились версии, что, скорее всего, это подготовка к обмену 33 или 34 военнопленных с обеих сторон (только часть людей, внесенных в списки на обмен, считаются военнопленными, другие пленные были осуждены в России и Украине без привязки к участия в военном конфликте – ред.). Еще неделю назад мы знали, что из Москвы поступил ультиматум – если не будет внесен в списки господин Цемах, то никто из 33 осужденных (в России) не будет освобожден", – говорит он.

По его мнению, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха, поскольку у официального расследования достаточно доказательств причастности России к сбиванию "Боинга".

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, для суда это ничего не изменит. То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. (Сейчас на суде) нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", - сказал он.

Расследователь также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по делу "Боинга" деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению самолета.

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О том, что Россия всячески пытается добиться выдачи Цемаха, ранее писал журналист Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что 26 июня Цемаха похитили украинские спецслужбы с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

"Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", – пояснил Бутусов.

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По его словам, Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году.

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища", – отметил журналист.

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Напомним, что 5 августа Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Владимира Цемаха под личное обязательство сроком на 60 дней. Многие эксперты и СМИ расценили это решение, как подготовку к обмену удерживаемыми лицами с Россией.

Цемах был главарем "противовоздушной обороны Славянской бригады". И на одном из опубликованных в прошлом видео признался в том, что именно он прятал зенитную установку "Бук", из которой боевики сбили над Донбассом лайнер "Малайзийских авиалиний".

Стоит отметить, что ранее 40 членов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективной просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

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