Эксперт рассказал, какие аргументы могли бы подействовать на переговорах с Россией

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

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Переговоры в "нормандском формате" не имели шансов стать прорывными, поскольку цели России за последнее время не изменились, а Украина не сделала ничего, чтобы достижение этих целей стоило неоправданно дорого для Кремля.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности "Майдана иностранных дел" Алексей Куропятник.

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По его словам, есть несколько моментов, играющих ключевую роль в нынешних отношениях Украины и России.

"Во-первых, Киев выступал и выступает с позиций побежденной стороны. Два серьезных военных поражения – под Иловайском и Дебальцево ставят Украину в позицию проигравшей. Так это воспринимает Россия, которая считает возможным диктовать свои условия", – отметил эксперт.

При этом Киев за прошедшие годы не сделал ничего, чтобы изменить ситуацию, считает Алексей Куропятник.

"По моему мнению, Украина не создала никаких новых аргументов, которые позволяли бы стимулировать Российскую Федерацию прислушиваться к ней. Она за эти годы не усилила существенно свои Вооруженные силы. Хотя я считаю, что, если бы это произошло, и украинская армия наносила серьезный урон боевикам, это было бы серьезным аргументом для России слушать нашу сторону. Либо же, если бы за эти годы Украина создала условия, при которых Россия несла бы серьезные экономические потери. Но наоборот, были созданы какие-то схемы, при которых РФ получала только выгоду. Получается, что у нас нет ни экономических рычагов, ни военных для давления на Москву", – сказал эксперт.

Второй момент, по мнению Алексея Куропятника заключается в том, что цели России за эти годы не изменились.

"Мне кажется, что длительная военная напряженность обязательно приведет к политическому кризису и взрыву. Элементы этого взрыва мы уже видели во время спонтанного голосования за Зеленского и "Слуг народа". Но это только начало. Мне кажется, Россия держит очаг напряжения для того, чтобы все-таки попытаться изменить политический режим в Украине. Она не смирилась с тем, что режим Януковича, который она поддерживала, был сметен. И создает инструменты, чтобы новый режим пал. А команда Зеленского вместе со "слугами народа" – это, по сути, продолжение политики предыдущей власти. И это объясняет, почему РФ не собирается идти ни на какие уступки и оставляет инструменты для дестабилизации политической обстановки в Украине. И то, почему "нормандский формат" не принесет успеха для Украины в том объеме, в котором мы надеемся", – сказал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в рамках "нормандских встреч" будет найден единый подход к решению ключевых вопросов по Донбассу, но заявил, что у них с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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