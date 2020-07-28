Эксперт рассказал, кто может заменить Кучму в Контактной группе

Второй президент Украины уже не первый раз покидает переговорную группу

Уход Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) мог быть обусловлен целым рядом причин, а кандидатов на его место в переговорах по Донбассу может быть несколько. Об этом сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев.

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Первой и, наверное, основной причиной он называет возраст второго президента Украины, которому 9 августа исполнится 81 год.

"Это все-таки очень почтенный возраст. Во-вторых, сейчас переговоры проводятся по скайпу. А Леонид Данилович привык к прямому общению. Это поколение не скайпа, это поколение другого переговорного типа, для кого важно личное общение. Третья причина – по мне, так в переговорах как-то все идет к завершению: либо они окончатся ничем, либо будет какой-то прорыв. И может быть, что он не хочет брать на себя ответственность за отсутствие результата. Либо брать ответственность за результат, который не совпадает с его видением", – сказал Карасев.

Еще одной из возможных причин, по мнению политолога, может быть активизация переговоров по линии Ермак – Козак (глава Офиса президента Украины – замглавы Администрации президента РФ).

"Кучме тоже здесь как бы отвечать за все, но непосредственно не участвуя – тоже не очень комфортная позиция", – отметил политолог.

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О том, кто может заменить Кучму на посту главы делегации в ТКГ, политолог сказал, что это должен быть человек с большим дипломатическим опытом или политическим весом.

"Возможно, это будет Александр Моцик (бывший посол Украины в США), возможно, Александр Чалый. Может, изъявит свое желание Владимир Горбулин. То есть нужен или дипломатический опыт, или вес – все-таки с той стороны такие "зубры" сидят. Трудно строить предположения, думаю, вскоре мы услышим фамилию преемника", – резюмировал Карасев.

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Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Тогда Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс".

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