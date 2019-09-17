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Эксперт: "Северный поток" может стать концом эпохи – Путин закапывает миллиарды в землю

17 сентября, 10:53

Эксперты напомнили, что с "Южным потоком" Путин "просчитался"

/ Фото: Getty Images

Кремль закапывает миллиарды долларов в землю. Об этом заявила исследовательница американского фонда Джеймстаун Маргарита Ассенова во время круглого стола на тему "Холодная зима – 2020? Как Украины победить Россию в газовом фронте".

"Стоимость "Южного потока" была оценена в 40 млрд. Важно помнить, что Путин часто ошибается в своих расчетах. Он просчитался с "Южным потоком". Трубопровод не продвинулся из-за санкций, финансовых неприятностей с тогдашними ценами на нефть, а также из-за политического и юридического давления со стороны Евросоюза", – рассуждает исследователь.

"Есть мнение, что "Северный поток – 2" может быть последним крупным газопроводом построенным в Европе. Рыночные условия и наличие мировых поставок сжиженного газа делают строительство таких трубопроводов неоправданным. Сейчас, может, еще есть возможность для экспорта газопроводами в Китай, но с точки зрения будущих долгосрочных дорогостоящих проектов, которые требуют длительного времени, чтобы окупиться – "Северный поток" может стать концом эпохи" – говорит исследователь центра стратегических и международных отношений Эдвард Чау.

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Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

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В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС, предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно, с возможностью дополнительного транзита 30млрд кубометров.

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Источник: Голос Америки

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