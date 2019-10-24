Эксперт сравнил ответы Арахамии и Дубинского на детекторе лжи: что бросилось в глаза

Давид Арахамия и Александр Дубинский

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время проверки на полиграфе честно отвечал на вопросы.

Об этом заявил полиграфолог, лицер-психофизиолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории психофизиологии труда Государственного учреждения "Институт медицины труда имени Кундиева НАМН Украины" Виталий Опанасенко, сообщает Укринформ.

Специалист сравнил предварительные результаты прохождения полиграфа Арахамии и Александра Дубинского , заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа").

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"Если сравнить результаты Давида с результатами Александра (Дубинского – Ред .), то сразу бросается в глаза безразличие в психофизиологическом смысле Давида по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Александру ... Для Александра это что-то "жареное": он переживал, потому что именно ему вменяли в вину то 30 тысяч (долларов взятки – Ред.), то 50 тысяч ... И, конечно, он волновался, но адекватно отвечал на вопросы", – отметил Опанасенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Смотрите также сюжет, как нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский прошел полиграф 23 октября:

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