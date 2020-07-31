Эксперт: Задержание "вагнеровцев" накалит отношения между Лукашенко и Путиным

Задержание в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнер" может существенно повлиять на отношения между белорусским лидером Александром Лукашенко и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Политолог Владимир Фесенко считает, что Россия ничего не выигрывает от скандала с "вагнеровцами" именно накануне белорусских выборов. Об этом идет речь в нашем материале "Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси".

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Он уверен, что произошедшее отразится на взаимоотношениях между Путиным и Лукашенко, поскольку в России уже начинается истерика по этому поводу в стиле "наших бьют", и уже звучат призывы к Путину жестко отреагировать на ситуацию.

"На самом деле ситуация действительно странная. И возможны разные версии. Первая: не исключено, что кто-то из российских радикалов, православных фундаменталистов, активных сторонников "русского мира" мог проявить собственную инициативу. Это я вполне допускаю. Надо насолить "Батьке" и устроить какую-нибудь заварушку. То есть ситуация, схожая с той, что была на Донбассе в 2014-м. Озвучены фамилии членов ЧВК, и мы видим, что там есть люди Пригожина и сослуживцы Прилепина. То есть это вполне может быть инициатива этих людей, которые, впрочем, связаны со спецслужбами России. Не знаю, была ли там санкция самого Путина. Но мне кажется, это не его стиль. По отношению к Беларуси Путин работает методом "додавливания", методом "удава": он постепенно сжимает кольцо вокруг шеи Лукашенко, принуждая его к уступкам. А здесь все слишком топорно выглядит", – сказал политолог.

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Фесенко отбрасывает вариант, что якобы "вагнеровцев" могли послать в Минск, чтобы устроить там Майдан против Лукашенко, поскольку россияне боятся Майданов. Москва больше специализируется на захватах территорий, дестабилизации обстановки. Он считает, что наемников могли послать в Беларусь "на всякий случай": например, чтобы на смену Лукашенко к власти не пришел прозападный кандидат – в этом случае "вагнеровцы" могли бы поддержать пророссийский антимайдан.

"Я больше склоняюсь к версии, что россияне, если уж серьезно начнут играть против Лукашенко, скорей, попробуют организовать через своих людей в спецслужбах Беларуси некий "дворцовый переворот". Теоретически это возможно. Но Лукашенко тоже такой вариант учитывает. Вот буквально недавно в Беларуси был осужден бывший начальник охраны Лукашенко, который в свое время был очень влиятельным и считался пророссийским спецслужбистом. То есть как еще один вариант – россияне рассматривают возможность в случае серьезных протестов, реально угрожающих власти президента Беларуси, запустить своих кротов в спецслужбах, чтобы они свергли Лукашенко. Вот тут как раз "вагнеровцы" могли понадобиться. Вот чего-то такого я не исключаю. Думаю, чего-то подобного не исключает и Лукашенко. Потому решил на всякий случай этих "вагнеровцев" нейтрализовать", – объяснил эксперт.

Политолог сомневается, что история с задержанием российских наемников была договорняком Лукашенко и Путина, поскольку Россия здесь ничего не выигрывает.

"Наоборот, она терпит очень серьезные репутационные риски. Поэтому произошедшее, конечно, испортит отношения между Лукашенко и Путиным. Пока там нет явного прямого конфликта. Но то, что в России Лукашенко не доверяют и очень им недовольны, – факт. И нынешняя ситуация добавит недовольства", – резюмировал Фесенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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