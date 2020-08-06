Эксперты объяснили, почему Козак поставил ультиматум "Нормандской четверке"

Россия настаивает на решении политической части Минских соглашений, но Украина на это не идет

27 июля – в день, когда началось перемирие на Донбассе, замглавы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак отправил своим коллегам по переговорам в рамках советников глав государств "Нормандской четверки" письмо, в котором недвусмысленно выразился о нецелесообразности продолжения "содержательных" переговоров в таком формате. По его мнению, формат может быть сохранен исключительно для обсуждения вопросов "организационно-технического обеспечения глав государств и правительств" "нормандского формата". Предметные же переговоры следует передать на уровень МИД.

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По мнению экспертов, это не только попытка России усилить свои позиции и перехватить инициативу, но и стремление давить на Украину.

"Соглашение о перемирии создало иллюзию, что в переговорном процессе сплошной прорыв. На самом деле это далеко не так. Перемирие действительно достигнуто. И действительно соблюдается, что само по себе, конечно, прорыв: раньше соглашения о прекращении огня начинали нарушаться на второй-третий день. Но вот по другим вопросам есть проблемы. Если коротко: Россия настаивает на решении политической части Минских соглашений. Включая внесение в Конституцию особого статуса двух республик. Украина на это не идет, указывая на необходимость решить вопросы безопасности", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Действительно, на переговорах в Берлине требование конституционных изменений и изменений закона об особом статусе Донбасса было ключевым для России. По итогам Украина при поддержке Германии и Франции не уступила Москве. Что, собственно, и вызвало реакцию Козака.

"Здесь могут быть несколько целей у этого письма. Во-первых, повысить ставки в переговорах, попытаться принудить Украину и наших союзников пойти на условия Москвы. Вторая версия – это попытка "выдавить" с переговоров Ермака. Хотя некоторые СМИ пишут, что на самом деле взаимоотношения Ермака и Козака замечательные, а все, что мы видим – хитрая многоходовка, это не так. Но разные источники, в том числе российские, говорят об обратном. Что Козак лично обижен на Ермака за то что, где-то после марта Ермак, фактически, "закрылся". Не идет ни на какие уступки. И что якобы не выполняются какие-то предыдущее договоренности. А потому и в письме есть некоторый намек, что вот украинского советника надо поменять, и тогда переговоры на уровне советников можно будет восстановить", – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, еще одна версия заключается в том, что письмо Козака – попытка Москвы переместить центр переговоров из "нормандского формата" в Минск, в ТКГ.

"Намек на это в письме Козака явно есть. Мол, в "нормандском формате" мы ни о чем не можем договориться – украинская сторона все блокирует. А вот в Минске удалось договориться о прекращении огня. И это, нам надо понимать, не только попытка перенести переговоры на уровень Минска. Это попытка вывести за рамки переговоров Германию и Францию, которые в "нормандском формате" поддерживают Украину и которые не присутствуют на уровне ТКГ", – говорит Владимир Фесенко.

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Политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань также считает, что главная цель ультиматума Козака – надавить на Украину и заставить пойти на уступки по политическому блоку Минских договоренностей.

"Россия таким образом пытается оказать давление на Украину, с другой стороны – это все делается с целью оказать давление на наших западных союзников. Вот, мол, Киев не идет на компромисс. И, конечно, это делается на внутреннюю аудиторию – как российскую, так и украинскую. В Украине, кстати, этот тезис агрессора – о том, что именно Киев не хочет идти на компромисс, не приближает мир, что Зеленский – тот же самый Порошенко, активно раскручивает пророссийская оппозиция", – отмечает Алексей Гарань.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что включение экс-премьера (1991-1992) Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу не повлияет на ход переговоров по Донбассу и не принесет каких-то политических решений.

Больше читайте в нашей статье "Старая гвардия на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по Донбассу".

Какими видит цели своей работы во главе украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, смотрите в сюжете:

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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