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Эксперты рассказали, при каких условиях у Украины есть шанс вступить в НАТО и ЕС

Сегодня, 14:43

Внутриполитические процессы в России могут как позитивно, так и негативно отразится на сближении Украины с Западом

Фото: Facebook
Эксперты рассказали, при каких условиях у Украины есть шанс вступить в НАТО и ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg Политика Внутриполитические процессы в России могут как позитивно, так и негативно отразится на сближении Украины с Западом

Россия при президенте Путине пойдет на все, чтобы не допустить европейской и евроатлантической интеграции Украины. Однако наша страна получит шанс в случае падения путинского режима. Такое мнение высказал в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины" в редакции сайта "Сегодня" рассказал глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

"Пока существует режим Путина, до тех пор они будут делать все, чтобы не допустить – угрозой применения силы или даже с применением силы – вступления Украины в Европейский союз и в НАТО. Но! Остается одно обстоятельство: трудно прогнозировать, что случиться в самой России. В России возрастает сопротивление режима. Значительная часть населения России лояльна Путину, но значительная часть уже настроена критически. Может случиться так, что в ближайшие десять лет внутренние проблемы России станут настолько серьезными, что, как и в 90-х, ей будет не до воспрепятствования расширению НАТО", – сказал Петр Бурковский.

Он напомнил, что именно благодаря внутренним проблемам России в НАТО успели вступить Чехия, Венгрия Польша и, чуть позже – прибалтийские страны. По словам эксперта, такой сценарий в будущем возможен и для Украины.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что проблемы у нынешней российской власти могут запустить и иной сценарий. По его словам запрос на Путина и на нынешние действия Путина формирует российское общество. Если нынешний российский президент перестанет отвечать этим запросам, на его место могут прийти более агрессивные лидеры.

"Если Путин не будет таким, каким он есть сегодня, его сметут и придут другие. Например, Стрелков или другие маразматики, которые рассказывают, что против Украины нужно воевать, что нужно вводить войска. А это люди, которых не сдерживают ни активы на Западе, ни дети, которые учатся на Западе, ни бизнес на Западе", – отметил эксперт.

По его словам, сегодня российская политическая и бизнес элита тесно интегрирована в глобальную экономику, связана с Западом. Соответственно, Запад, надавливая на болевые точки, может влиять на Кремль. Но в случае прихода к власти политиков, не интегрированных в Запад, предохранителей от полномасштабной агрессии России в Украине не будет никаких.

"Я боюсь, чтобы не было хуже, чтобы действительно не пришел тот, кто начнет полномасштабное вторжение в Украину. Потому что сейчас, как бы там ни было, санкции сдерживают их", – сказал Александр Мусиенко.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь президент Петр Порошенко сегодня пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС и НАТО. Он взял публичное обязательство сделать это не позднее 2023 года.

В то же время ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что сегодня Украина соответствует стандартам Альянса на 60%.

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Тег НАТО, курс, ЕС, эксперты, Украина, вступление

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