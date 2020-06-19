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Судьба Кабмина будет зависеть от президента: эксперты о перспективах Программы правительства

19 июня, 09:45

Виталий Рябошапка , Игорь Рец

Чтобы проект получил шанс на утверждение, он должен быть доработан с привлечением международных экспертов и представителей парламентских фракций

Кабмин подаст доработанный проект Программы правительства в парламент до конца текущей, или в начале осенней сессии Верховной рады. Эксперты уверены, чтобы проект получил шанс на утверждение, его следует доработать с привлечением экспертного сообщества, в том числе международных экспертов и представителей парламентских фракций. Политолог Максим Джигун в комментарии сайту "Сегодня" высказал мнение, что попытка утвердить программу будет предпринята в течение короткого времени:

"Не исключаю, что в течение короткого времени – месяц, может, чуть больше – Кабмин предпримет третью попытку утвердить программу. Шанс на это – только если эта программа будет доработана при участии экспертного сообщества, общественных организаций, представителей парламентских политических сил. Программа – это серьезный стратегический документ, который должен учитывать и защищать интересы всех сторон", – отметил политолог.

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В то же время политолог Владимир Фесенко, говоря о перспективах повторной подачи программы правительства в парламент, отметил, что спешить с этим не стоит.

"Лучше спокойно подготовить ее уже к осенней сессии Верховной Рады. За это время провести активную работу с парламентскими комитетами и доказать свою эффективность президенту. Потому что судьба правительства будет зависеть не от программы, а прежде всего от президента. Если Владимир Зеленский будет удовлетворен работой Кабмина, он будет работать. Будут проблемы – тогда не важно, есть программа или нет, правительство может уйти в отставку. Как это случилось с правительством Гончарука", – сказал политолог.

Напомним, 18 июня Верховная Рада во второй раз отказалась поддержать Программу деятельности Кабмина. За нее проголосовали лишь 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Сегодня Верховная Рада правительство программа парламент политолог Кабинет министров

Источник: Сегодня

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