Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"

Назначение Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором резко восприняли в США. Американские эксперты единогласно раскритиковали действия украинских властей: некоторые считают, что она не подходит на роль генерального прокурора, другие уверены, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка был вполне адекватным вариантом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Эксперт Центра международного частного предпринимательства Эрик Гонц считает ее назначение тревожным звоночком для независимости прокуратуры.

"Одно из самых больших нареканий бизнеса в Украине является нехватка правосудия. Теперь в Украине генеральный прокурор, которая очень близка к партии президента, и мое опасение, что инвесторы и бизнес воспримут ее назначения как возвращение к старым правилам в Украине. Это назначение демонстрирует изменение подхода администрации Зеленского. Мол, вот мы все новые лица в правительстве. И у нас есть Генеральный прокурор, которая на самом деле тесно переплетена с так называемой украинской элитой", – сказал он.

Реклама

Эксперт отметил, что именно Руслан Рябошапка демонстрировал свою независимость от власти и имел серьезную поддержку на Западе. Также он считает, что приход нового правительства может отпугнуть иностранных кредиторов.

"Меня, как обозревателя ситуации по Украине, пугает то, что Украина возвращается к старым плохим временам. Уволить из правительства важных игроков, которые имели хорошие отношения с МВФ, было чрезвычайно плохой идеей. Если бы я имел возможность поговорить с президентом Зеленским, я бы ему сказал: прекратите, пожалуйста, не делайте больше никаких изменений, инвесторы и так на пределе, Украину и так уже рассматривают как страну высокого риска. Остановитесь, просто остановитесь", – сетует Гонц.

Эксперт аналитического центра "Атлантический Совет" Мелинда Геринг считает Ирину Венедиктову не готовой для должности генерального прокурора Украины, особенно указала, что она является политической фигурой. Также ее не впечатляет гендерный момент, что впервые генпрокурором стала женщина. По ее словам, в первую очередь важна хорошая репутация.

В тренде Первая в Украине женщина-генпрокурор: что известно об Ирине Венедиктовой

Читайте также: Первая в Украине женщина-генпрокурор: что известно об Ирине Венедиктовой

"Она – абсолютно ложная кандидатура на эту должность. Должность генерального прокурора – одна из пяти важнейших должностей в стране. Она никогда не была прокурором, она политически не является нейтральной, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой – третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность в Верховный суд. Если Венедиктову назначили, чтобы она выдвинула обвинения против Петра Порошенко (пятого президента Украины – ред.), мы возвращаемся в старые плохие времена. Генеральная прокуратура не должна играть в такие игры", – отмечает она.

А вот политический обозреватель Джонатан Брансон из центра SOSi Exploit более оптимистичен и не видит серьезных оснований для критики в адрес Венедиктовой.

"Если дела пойдут действительно так, как опасаются активисты, тогда некоторую их критику можно будет оправдать. Пока это спекулятивная критика. В Украине до сих пор очень много людей поддерживают этого президента, в Украине до сих пор царит оптимизм. Конечно, недавно были приняты отрицательные решения по новому правительству, но надо уважать выбор украинцев", – сказал он.

Во время обсуждения кандидатуры генерального прокурора депутаты задавали ей острые вопросы, например, гарантирует ли она отсутствие политических преследований, будут ли расследованы и подписаны подозрения относительно топ-политиков, на что Венедиктова пообещала быстрые "посадки".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама