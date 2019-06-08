Эксперты в США подсказали Трампу, как заставить Россию выполнять решения международных судов

Администрация Трампа должна определить круг наиболее приближенных к Путину людей

Фото: AFP

Соединенные Штаты могут помочь Украине, оказывая давление на Россию, чтобы она выполняла решения международных судов и освободила украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, сообщает "Голос Америки".

Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил: "Администрация Трампа и Конгресс должны определить 24 (по количеству пленных украинских моряков. – Ред.), очень близких к Путину людей, и сказать, что они не получат визу, и их имущество в США и Европе будет конфисковано, пока моряки будут в тюрьме".

"И эта цифра должна быть неограниченной, чтобы увеличивать число людей под санкциями по количеству заключенных украинцев", – предложил американский дипломат.

А исследовательница Института изучения войны Наталья Бугаева считает: "США на международном уровне могут, чтобы нарушения Россией международного права, включая Керченский инцидент, не были нормализованы, чтобы они не стали новой нормой в международной системе. США должны громко говорить на международном уровне, это не приемлемо".

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

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