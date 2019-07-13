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Ельченко напомнил генсеку ООН об Украине

13 июля, 03:06

Ельченко возмущен отсутствием реакции генсека ООН на ситуацию в Украине

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org
Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко возмущен, почему генсек этой важной организации Антониу Гуттериш не комментирует и не реагирует на преступления российских оккупационных войск в Донбассе.
Об этом Ельченко написал в Twitter. 
"А почему бы не сказать хоть слово по недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами в Донбассе?" – спросил Ельченко в соцсети. 
Добавим, что международному сообществу стоит выработать механизм противодействия и наказания государств за финансирование международного терроризма и организованной преступности и разжигание военных конфликтов. 

По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, ярким примером таких действий стала Российская Федерация, которая продолжает поддержку кровопролития на Донбассе.

Напомним, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

Также мы писали ранее о решении решении Международного трибунала ООН относительно пленных украинских моряков. Подробнее смотрите в материале. 


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Тег Донбасс, ООН, Украина, генсек, Ельченко

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