Ельченко напомнил генсеку ООН об Украине
Ельченко возмущен отсутствием реакции генсека ООН на ситуацию в Украине
"А почему бы не сказать хоть слово по недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами в Донбассе?" – спросил Ельченко в соцсети.
По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, ярким примером таких действий стала Российская Федерация, которая продолжает поддержку кровопролития на Донбассе.
Напомним, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".
Также мы писали ранее о решении решении Международного трибунала ООН относительно пленных украинских моряков. Подробнее смотрите в материале.
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